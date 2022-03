DGAP-Ad-hoc: Fabasoft AG / Schlagwort(e): Personalie

Fabasoft AG: Das langjährige Vorstandsmitglied der Fabasoft AG, Leopold Bauernfeind, kündigt seinen Rückzug mit Ende des laufenden Vorstandsvertrages 2024 an



08.03.2022 / 09:57 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Das langjährige Vorstandsmitglied der Fabasoft AG, Leopold Bauernfeind, kündigt seinen Rückzug mit Ende des laufenden Vorstandsvertrages 2024 an Das langjährige Vorstandsmitglied und Mitgründer der Fabasoft AG Leopold Bauernfeind hat heute seinen Vorstandkollegen Dipl. Ing. Helmut Fallmann und den Vorsitzenden des Aufsichtsrats Dr. Friedrich Roithmayr darüber informiert, dass er seinen mit Mai 2024 auslaufenden Vorstandsvertrag aus persönlichen Gründen nicht verlängern wird. "Nach über 30 Jahren Führungsarbeit für die Fabasoft AG habe ich mich entschlossen, meinen jetzigen Vorstandsvertrag mit dessen Beendigung nicht mehr zu verlängern. Ich bin stolz auf das, was wir bei der Fabasoft AG erreicht haben", kommentiert Bauernfeind seine Entscheidung. Helmut Fallmann und Leopold Bauernfeind haben Fabasoft gemeinsam 1988 gegründet und seitdem geleitet. Linz, 8. März 2022

