Das Dresdner Photovoltaik-Unternehmen arbeitet mit dem Dienstleister "eQuota" zusammen, um den neuen Service anbieten zu können. Dieser kann nicht nur von Solarwatt-Kunden in Anspruch genommen werden.Immer mehr Photovoltaik-Unternehmen entdecken den Zertifikatshandel mit Treibhausgas-Minderungsquoten, kurz THG. Solarwatt kündigte nun an, Elektroautofahrer beim Verkauf der THG-Zertifikate künftig unterstützen zu wollen. Der neue Service werde durch eine Kooperation mit dem Dienstleister "eQuota" ermöglicht. Die THG-Prämie von jährlich pauschal 300 Euro werde direkt an die Fahrzeughalter ausgezahlt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...