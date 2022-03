Tesla hat in Europa offenbar erneut die Supercharger-Preise erhöht. In Deutschland stieg der kWh-Preis Beobachtern zufolge von zuletzt 45 Cent auf 48 Cent. In Österreich stieg der Preis von 36 Cent auf 41 Cent pro Kilowattstunde, in den Niederlanden von 27 Cent auf 37 Cent. Die vorangegangene Erhöhung der Ladepreise datiert auf Mitte Dezember 2021: Damals hatte Tesla die Preise an den deutschen Superchargern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...