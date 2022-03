Europäische Märkte dürften schwächer eröffnen Nickel legt zu, Energierohstoffe pausieren Rallye US-API-Bericht, Revision der europäischen BIP-Daten Die europäischen Futures deuten auf eine schwächere Eröffnung des heutigen Kassahandels in Europa hin. Der gestrige Anstieg der Energiepreise führte zu einem Einbruch an der Wall Street, der den Ton für den heutigen Handel in Asien und in Europa angab. Während die Preise für Erdöl und Erdgas leicht zurückgingen, zogen andere Rohstoffe weiter an. Nickel ...

