Wejo Group Limited (NASDAQ: WEJO) (Wejo), ein weltweit führender Anbieter von Cloud- und Softwareanalytik für Daten aus autonomen, elektrischen und vernetzten Fahrzeugen, wurde auf der Esri Partner Conference (EPC) 2022, die vom 5. bis 7. März 2022 in Palm Springs (Kalifornien/USA) stattfand, mit dem ArcGIS Marketplace Award gewürdigt. Die Auszeichnung wurde Wejo für Innovation, Exzellenz und herausragende Leistungen im Bereich des erfolgreichen Kundeneinsatzes von ArcGIS-Technologie verliehen.

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Esri-Technologie für geografische Informationssysteme (GIS) hilft Organisationen insbesondere im Verkehrswesen, öffentlichen Dienst, Einzelhandel, Immobilien- und Bauwesen auf effiziente Weise die Lösungen zu finden, die durch große Datenmengen ermöglicht werden, ohne den im typischen Fall dafür erforderlichen Aufwand an Zeit und Ressourcen einsetzen zu müssen. Wejo stellt die führenden GIS-Tools von Esri bereit, die von über 13,2 Billionen Datenpunkten in rund 12 Millionen vernetzten Fahrzeugen zusammengestellt wurden, um diese Produkte weiter zu verfeinern und Infrastrukturentscheidungen, wie beispielsweise die wirksamste Aufstellung von Ladestellen für Elektrofahrzeuge, zu unterstützen.

"Durch ihre Zusammenarbeit sind Esri und Wejo in der Lage, intelligente Mobilität zu fördern und die Teile eines sehr komplizierten Datenpuzzles zu Fahrten und Standorten zusammenzufügen", erklärte Richard Barlow, Gründer und Chief Executive Officer von Wejo. "Unsere laufende Partnerschaft hilft unseren Kunden heute bei der Bewältigung breit gefasster Verkehrs- und Infrastrukturfragen sowie bei einer besseren Entscheidungsfindung zu Geschäftsbetrieb und Rentabilität. Darüber hinaus hat sie auch breit gefächerte Vorteile in den Bereichen Sicherheit und Nachhaltigkeit."

Esri ist der weltweit führende Anbieter von Standortdaten mit einem Netz von mehr als 2.700 Partnerunternehmen in der ganzen Welt. Die Preisträger sind Organisationen, die innovative und kreative Ansätze zur Lösung komplexer Probleme unter Einsatz der ArcGIS-Software von Esri vorweisen, sowie Unternehmen, die außerordentliche Leistungen erbracht haben, um die Technologie geografischer Informationssysteme (GIS) voranzubringen. Wejo war einer von mehreren Esri-Partnern, deren Leistungen auf der Konferenz gewürdigt wurden.

"Die Leistungskraft der GIS-Suite von Esri gewährleistet zusammen mit dem gewaltigen Datensatz von Wejo aus vernetzten Fahrzeugen die feinkörnigsten und präzisesten Ergebnisse in der Welt", so Jim Eaton, Assistant Vice President of Solutions Engineering bei Wejo. "Die Daten decken 95 Prozent des gesamten Straßennetzes der USA ab und sind bis auf 3 Meter genau. Daraus ergeben sich endlose Möglichkeiten für eine segmentierte Analyse und relevante Updates."

Im Jahr 2022 brachte Wejo seine Intelligence-Produkte auf den Esri ArcGIS Marketplace und nutzte damit die Kraft der GIS-Suite von Esri mit Daten des weltweit führenden und größten Anbieters von Daten aus vernetzten Fahrzeugen.

"Esri beglückwünscht Wejo zu seinem EPC Award 2022, der dem Unternehmen in Anerkennung seiner bahnbrechenden Leistung unter Nutzung der ArcGIS-Software verliehen wurde", sagte Robert Laudati, Director of Global Partners and Alliances bei Esri. "Wir sind stolz auf unsere Partnerschaft mit Wejo, um den Einsatz von GIS-Technologie zu fördern und auf diese Weise unsere gemeinsamen Kunden zu unterstützen."

Über Wejo

Wejo Group Limited ist ein weltweit führender Anbieter von Cloud- und Softwareanalysen für Daten aus autonomen, elektrischen und vernetzten Fahrzeugen. Durch Transformation und Interpretation von historischen Fahrzeugdaten und Daten, die in Echtzeit aus Fahrzeugen gesammelt werden, revolutioniert das Unternehmen die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und reisen. Wejo ermöglicht intelligentere Mobilität, indem es Billionen von Datenpunkten von rund 12 Millionen Fahrzeugen und bisher 66,8 Milliarden Fahrten weltweit über viele Fahrzeugmarken, Fabrikate und Modelle hinweg organisiert und dann diese Datenströme in gewaltigem Maßstab standardisiert und optimiert. Wejo arbeitet mit ethischen, gleichgesinnten Unternehmen und Organisationen zusammen, um aus diesen Daten Einsichten zu gewinnen, die Mehrwert für Verbraucher erschließen. Gestützt auf die umfassendsten und zuverlässigsten Daten, Informationen und Erkenntnisse schafft Wejo eine intelligentere, sicherere und nachhaltigere Welt für alle. Wejo wurde 2014 gegründet und beschäftigt über 300 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Manchester (Großbritannien) und in Regionen, von denen aus Wejo weltweit operiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.wejo.com oder nehmen Sie auf LinkedIn, Twitter und Facebook mit uns Verbindung auf.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie unter folgendem Link: https://www.wejo.com/forward-looking-statements.

