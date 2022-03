Die Cash App ist für die Block-Aktie (WKN: A143D6) überaus entscheidend. Man könnte auch sagen: Es ist in gewisser Weise das Filetstück, das die Nutzer und ihre privaten Finanzen an das Ökosystem bindet. Und das auch das Tor für viele zum Bitcoin sein dürfte, zur Verwaltung des Geldes und anderer Dinge. Qualitative Wachstumsmöglichkeiten sind bei der Cash App noch vorhanden. In den vergangenen Jahren haben wir gesehen, wie das Management unter anderem Steuer-Tools zugekauft hat und den Ansatz wählt, ...

