Der DAX steht wohl vor einer weiteren Woche der Unsicherheit. Man muss keine passgenaue Glaskugel besitzen, um ein solches Fazit zu ziehen. Trotzdem sprechen kurzfristig orientierte Börsenmedien von Unwägbarkeiten rund um den Ukraine-Konflikt und all den Themen, die damit verknüpft sind oder auch zuvor schon belastend waren. Fünf volatile Handelstage können uns bevorstehen. Oder vielleicht auch nicht. Im Endeffekt wissen wir nicht, was eine Woche der Unsicherheit bringt. Wohl aber, was sie uns bringen ...

