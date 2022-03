Taipeh, 8. März 2022 (ots/PRNewswire) -Zunehmende Last-Mile-Lieferungen erfordern zuverlässigere und nachhaltigere FahrzeugeDer Last Mile Delivery (https://keegomobility.com/keego-delivery-solution/?utm_source=media&utm_medium=press&utm_campaign=taipei_expo_mar22&utm_content=kg4)-Markt für Lebensmittel, Restaurantmahlzeiten und E-Commerce-Käufe ist auf der ganzen Welt exponentiell gewachsen. Das ist zwar für die Verbraucher äußerst praktisch, hat aber auch zu erhöhten Umweltkosten geführt.Um die Branche umweltfreundlicher zu machen, stellt Keego Mobility (https://keegomobility.com/?utm_source=media&utm_medium=press&utm_campaign=taipei_expo_mar22&utm_content=keego_Mobility) auf der Fahrradmesse Taipei Cycle, die vom 9. bis zum 12. März 2022 stattfindet, sein speziell entwickeltes Liefer-E-Bike KG4 (https://keegomobility.com/delivery-ebike-kg4/?utm_source=media&utm_medium=press&utm_campaign=taipei_expo_mar22&utm_content=kg4) vor.Das KG4 (https://keegomobility.com/delivery-ebike-kg4/?utm_source=media&utm_medium=press&utm_campaign=taipei_expo_mar22&utm_content=kg4) ist ein robustes, speziell entwickeltes E-Bike, das den Strapazen des täglichen kommerziellen Gebrauchs standhält. Es wird standardmäßig mit einer 14-Ah-Batterie geliefert, wobei die Option auf eine zusätzliche Batterie besteht, sodass die Reichweite noch lange bis nach Feierabend gewährleistet ist.Das Design mit tiefem Durchstieg erleichtert das Auf- und Absteigen sowie das Parken des KG4, selbst wenn es voll beladen ist.Mit einer Gesamtladekapazität von über 65 Kilogramm kann das KG4 auch größere Lebensmittelbestellungen sicher und zuverlässig aufnehmen.Mahyar Ghassemi, Vertriebsleiter für die EMEA-Region bei Keego Mobility, erklärt: "Es ist wichtig, dass wir unsere Lieferfahrzeuge richtig dimensionieren. Kleinigkeiten wie eine Mahlzeit mit dem Auto auszuliefern macht aus Umwelt- und Kostensicht keinen Sinn. Gleichzeitig verwenden einige Unternehmen Verbraucher-E-Bikes, die häufig Pannen haben, was zu unzuverlässigem Betrieb und geringer Rentabilität führt."Keego Mobility nutzt während der Messe auch die Gelegenheit, mit seinem Heimatmarkt in Kontakt zu treten, indem es für sein E-Bike-Leasingprogramm Keego Delivery wirbt. Taiwan hat eine sehr große und komfortable Lieferbranche mit fast 100.000 Fahrern, von denen die meisten benzinbetriebene Roller fahren, was wiederum mit Lärm und Umweltverschmutzung sowie hohen Betriebs- und Wartungskosten verbunden ist."Wir freuen uns sehr, dass so viele Fahrer Interesse daran zeigen, unser starkes, sauberes und erschwingliches KG4-Liefer-E-Bike zu leasen", so Julia Chiu, die verantwortliche Keego-Managerin.Informationen zu Keego MobilityKeego Mobility (https://keegomobility.com/?utm_source=media&utm_medium=press&utm_campaign=taipei_expo_mar22&utm_content=keego_Mobility) ist ein in Taiwan ansässiger Anbieter von Komplettlösungen. Das Unternehmen wurde von einem internationalen Team mit Erfahrung aus der Fahrrad- und IT-Branche gegründet und ermöglicht es großen und kleinen Last Mile Delivery (https://keegomobility.com/keego-delivery-solution/?utm_source=media&utm_medium=press&utm_campaign=taipei_expo_mar22&utm_content=kg4)-Unternehmen, die Gesamtbetriebskosten und die Umweltbelastung zu senken, indem es E-Bikes verwendet, die speziell für den schweren, kommerziellen Einsatz als Lieferfahrzeug konzipiert und gebaut wurden.Website:https://keegomobility.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1759627/Keego_Press_07.jpgPressekontakt:Madeline Chang,madeline@enspyre.com,+886-02-6606-6900Original-Content von: Keego Mobility, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161885/5165076