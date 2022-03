Nach dem Einstieg von O3 Mining sind auch die Analysten von der Aktie von Cartier Resources entzükt. Sie schrauben das Kursziel für den Gold-Developer auf stolze 0,50 CAD hoch - die Chance auf mehr als einen Verdreifacher!

Cartier Resources: Deal mit O3 Mining erhöht Potenzial

Cartier Resources (0,14 CAD | 0,11 Euro; CA1467721082) hat jüngst einen bemerkenswerten Deal mit O3 Mining abschließen können. Demnach erwirbt Cartier O3s Tochter Chalice Gold Mines, deren East Cadillac-Projekt die eigene Chimo Mine umschließt (siehe Karte unten). Im Gegenzug steigt O3 Mining zum größten Einzelaktionär des Unternehmens auf und wird nach Abschluss des Deals 17,5 Prozent der Anteile halten.

Paradigm Capital gibt Kursziel von 0,50 CAD aus

Am Markt wurde die Transaktion sicherlich von den Geschehenissen in der Ukraine überschattet. Bei den Analysten aber kam der Deal bereits gut an. So lobst Don Blyth von Paradigm Capital die neuen Chancen durch das nun größere Projekt. Aus der "Briefmarke Chimo" werde nun ein nun ein großer, relevanter Player in der Mining-Region Val-d'Or im kanadischen Québec. Die historische Chimo-Mine ...

