08.03.2022 / 11:00

Ein Entwicklungskonsortium aus LION Smart und Partnern hat eine neue Generation von Batteriepacks entwickelt - die Pure Performance Battery Neuartiger Ansatz auf Basis von Sheet Molding Compounds (SMC) für Gehäuse von Hochspannungsbatteriemodulen

Semi-integraler Ansatz zur Fahrzeugintegration, um die Anforderungen zukünftiger Fahrzeugarchitekturen zu erfüllen

Überragende Leistung, Schnellladefähigkeit und mehr Nachhaltigkeit bei optimalen Kosten Baar (CH), 08. März 2022 - Die LION Smart GmbH, VESTARO GmbH, Evonik und Forward Engineering GmbH haben gemeinsam mit der Lorenz Kunststofftechnik GmbH und der Minth GmbH eine neue Batteriepackgeneration - die Pure Performance Battery (PPB) - für batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) auf Basis der Sheet Molding Compound (SMC)- Technologie entwickelt. Das neue ganzheitliche Batteriesystemkonzept bietet eine sichere, leichte und vor allem kostengünstige Alternative zu den schwereren metallbasierten Lösungen für die Automobilindustrie. VESTARO, das auf die Expertise von Evonik für maßgeschneiderte Composite-Matrix-Systeme zurückgreifen kann, hat Ende 2019 das Projekt zur Erforschung alternativer Batterielösungen gestartet. Die Ergebnisse der ersten Entwicklungen wurden Anfang 2021 vorgestellt. Danach trat der Automotive TIER 1, die Minth GmbH, dem Konsortium bei, um mit ihrem fundierten Know-how für Aluminiumlösungen die Struktur noch weiter zu verbessern.



LION Smart liefert ein schnellladefähiges immersionsgekühltes Modulkonzept für die Pure Performance Battery



Die Pure Performance Battery nutzt das immersionsgekühlte Modulkonzept von LION Smart, um ein kostengünstiges, leichtes und hochspannungsfähiges Zell-Pack-System zu schaffen. Die einzelnen Zellen sind in einem nicht entflammbaren dielektrischen Kühlmittel eingeschlossen. Dadurch wird eine konstant niedrige Durchschnittstemperatur innerhalb der Batterie gewährleistet, was sich positiv auf die Zellalterung auswirkt. Das modulare Seriendesign der Batterie ermöglicht zudem eine flexible Anpassung der Modulanzahl bei extrem niedriger Bauhöhe. Das Superzellenkonzept auf Basis der LIGHT Battery von LION Smart ermöglicht ein rechnerisches Schnellladeergebnis von rund 13 Minuten bei einer Ladeleistung von konstant über 200 kW (10 % - 80 % SOC). Das System wird derzeit weiterentwickelt, um eine Ladezeit von weniger als 10 Minuten zu erreichen. Überlegene Leistung, optimale Sicherheit und mehr Nachhaltigkeit für jegliche Kundenanforderungen Das gesamte Akkupaket ist auf Leistung ausgelegt. Die einzigartige Epoxy-SMC-Abdeckung wird von Lorenz Kunststofftechnik hergestellt und bietet ein herausragendes Sicherheitspotenzial in Bezug auf Feuerbeständigkeit und Crashverhalten. Sie hält allen relevanten Brandtests stand, einschließlich thermischer Durchschlagstests. Durch die Verwendung des einzigartigen BEV-Bodenstruktur-Entwicklungstools von Forward Engineering ist die neue Pure Performance Battery für eine Vielzahl von Fahrzeugarchitekturen geeignet. In Bezug auf das Gewicht konkurriert die neue auf Glasfaser (GF)-SMC-Abdeckung basierende Batterie mit den heutigen High-End-Lösungen, bietet aber eine deutliche Leistungssteigerung. Dank des fundierten Aluminium-Know-hows der Minth GmbH war es möglich, die Leistungsfähigkeit noch weiter zu steigern. Die neu entwickelte Bodenstruktur aus stranggepressten Aluminiumprofilen spielt eine Schlüsselrolle in dem neuen Strukturkonzept. Sie liefert ein erstklassiges Bodenaufprallverhalten und verbindet die Seitenschweller des Fahrzeugs, um im Falle eines Aufpralls zusammen mit den Sitzquerträgern des Fahrzeugs den Lastpfad zu bilden. Darüber hinaus bietet die Pure Performance Battery große Vorteile in Bezug auf die Nachhaltigkeit, da die Abdeckung durch Lösen mehrerer Schraubverbindungen demontiert werden kann, um einen einfachen Zugang zu den Batteriemodulen und Peripheriegeräten zu ermöglichen. Die Abdeckung selbst kann über das einzigartige Recyclingverfahren von Lorenz Kunststofftechnik recycelt und anschließend für neue Verbundteile verwendet werden. Über die LION E-Mobility AG:

Die LION E-Mobility AG ist eine im Jahr 2011 gegründete, börsennotierte Schweizer Holding mit aussichtsreichen strategischen Investments im E-Mobility Sektor, insbesondere im Bereich elektrische Energiespeicher und Lithium-Ionen-Batteriesystemtechnik. Das Unternehmen besitzt 100% der deutschen LION Smart GmbH, einem Entwickler von Batteriepacks und Batterie-Management-Systemen. Die LION Smart GmbH hält zudem einen 30% Anteil an der TÜV SÜD Battery Testing GmbH, einem Joint Venture mit der TÜV SÜD AG. Die LION E-Mobility AG ist außerdem 100%ige Eigentümerin der LION E-Mobility North America Inc. www.lionemobility.com



Aussagen, die Prognosen, Erwartungen, Ansichten, Pläne, Ziele sowie Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder beinhalten, gelten nicht als historische Tatsachen und sind daher möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen, Schätzungen und Plänen zu jenem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt wurden, und beinhalten daher eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit erwartet werden. Die LION E-Mobility AG ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren.

