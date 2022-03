Mainz (ots) -Donnerstag, 10. März 2022, 00.05 UhrFilmgorillasDas Film- und Serienmagazinmit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke u. Daniel Schröckert"The Adam Project" ist eine neue Abenteuerkomödie mit Ryan Reynolds, in der sich ein zeitreisender Pilot mit seinem jüngeren Ich arrangieren muss. Silke und Daniel Schröckert stellen sie vor.Anschließend vergleichen Anne Wernicke und Steven Gätjen die Karrieren zweier "Könige von Hollywood": die des erfolgreichen Ex-Wrestlers und "Jumanji"-Helden Dwayne "The Rock" Johnson und den rasanten Aufstieg des noch sehr jungen "Dune"-Stars Timothée Chalamet.Mit "Filmgorillas", dem Kino- und Serienmagazin mit eigenem YouTube-Kanal, geht das ZDF in der Filmberichterstattung neue Wege - zuerst auf YouTube, dann im TV. Jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags um 16.00 Uhr laden die "Filmgorillas" neue Videos auf ihrem ZDF-YouTube-Kanal hoch. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden donnerstags gegen 0.45 Uhr im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5165163