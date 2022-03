Die Angst vor einer weiteren Eskalation in der Ukraine, den Auswirkungen der Wirtschaftssanktionen und den Folgen der steigenden Energiepreise sorgt bei den Anlegern weiter für große Verunsicherung. Viele Nebenwerte sind in diesem Marktumfeld in den vergangenen Tagen unter Druck geraten. Wo könnten sich die Werte stabilisieren? Worauf sollten Anleger achten?Das angekündigte Sonderbudget der Bundesregierung in Höhe von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr hat Anleger zuletzt in Ekstase versetzt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...