"Die Marktzyklen werden insgesamt immer kürzer und heftiger in ihrer Ausprägung", sagt Carsten Gerlinger, Managing Director und Head of Asset Management bei Moventum AM. Schon die Coronakrise zeigte diese Tendenz und der Markt könnte sich im gegenwärtigen Ukraine-Krieg ähnlich verhalten. "Panik ist daher ein schlechter Ratgeber", so Gerlinger. Wie lange der Ukraine-Krieg dauern und welche Folgen er haben wird, ist heute nicht abschätzbar. Wenn aber der Gaspreis an einem Tag um 60 Prozent zulegt und von seinem Tiefstand am 22. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...