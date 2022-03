Es handelt sich um die weltweit bislang längste kommerzielle Installation und eine Strecke, die gegenüber allen anderen vergleichbaren regulären Glasfaserkabelstrecken eine um 30% gesteigerte Geschwindigkeit bietet.

Der zweite Schritt im Aktionsplan von euNetworks für die Holkern-Glasfaserentwicklung.

euNetworks Fiber UK Limited ("euNetworks"), ein westeuropäischer Anbieter von Breitbandinfrastruktur, hat eine sieben Kilometer lange Hohlkern-Glasfaserverbindung zwischen dem Rechenzentrum Interxion LON1: A Digital Realty Company und dem neuen Rechenzentrum der Londoner Börse in den Docklands von London unter Einsatz des äußerst latenzarmen Kabels CoreSmart hergestellt. Lumenisity Limited ("Lumenisity") hat dafür das ausgezeichnete CoreSmart-Kabel geliefert, das auf der NANF-Hohlkerntechnologie basiert. Die immer länger werdenden Verlegungen sollen die Nachfrage nach geringeren Latenzzeiten decken.

Daten werden in Hohlkernkabeln um 50% schneller verschickt, wodurch die Latenz um 1/3 gesenkt wird. Zudem stellen sie einen Round Trip bereit, in dem 3µs (drei Mikrosekunden) pro Kilometer gewonnen werden. Diese Einsparungen bei der Latenzzeit sind bei Anwendungen im Börsenhandel von unglaublicher Bedeutung. Sie können zudem skaliert werden, um die Trennung von Rechenzentren um 50% zu erhöhen, während der Latenzrahmen gehalten wird. Die Fläche, in der sich diese Rechenzentren befinden können, wird dadurch mehr als verdoppelt.

Die Strecke ist die längste kommerzielle Verlegung der Hohlkern-Glasfasertechnologie und ihre Nutzung steht allein euNetworks und seinen Kunden zur Verfügung. Durch das Angebot von euTrade-Services von 10G und mehr ist die Strecke um 30% schneller als alle anderen vergleichbaren Single-Mode-Kabel. Es handelt sich um den zweiten Einsatz für euNetworks und folgt auf die Bereitstellung der ersten Hohlkern-basierten kommerziellen Strecke im April 2021.

euNetworks ist weiterhin führend im Markt für die innovative Bereitstellung von glasfaserbasierten, äußerst latenzarmen Services in ganz Europa. Die euTrade-Lösung des Unternehmens ist eine dedizierte Netzwerkplattform, die zur Deckung des Breitbandbedarfs der Finanzdienstleistungsbranche beiträgt. Das Unternehmen arbeitet weiter an der Optimierung seiner Strecken zwischen allen wichtigen Handelsbörsen in Europa und wird in diesem Bereich große Schritte dieses Jahr unternehmen. Mit diesem Fokus stellt das Unternehmen sicher, dass es die kürzesten Strecken und niedrigsten Latenzen bereitstellt, die auf dem Markt verfügbar sind.

"Wir freuen uns sehr, wieder mit euNetworks an einer neuen Installation in London zusammenzuarbeiten und es ihnen zu ermöglichen, für ihre Kunden durch den Einsatz unseres CoreSmart-Kabels die geringsten Latenzzeiten bereitzustellen", sagte Tony Pearson, Vice President, Sales Marketing bei Lumenisity. "Wir freuen uns, unsere Beziehung mit einem so starken Partner zu vertiefen und eine Kabellösung mit einer Reichweite zu liefern, die mit jedem verlegten Kabel größer wird."

"Wir freuen uns, unseren Aktionsplan zur Verlegung von Hohlkern-Glasfaserkabeln mit Lumenisity umzusetzen und den Weg für die Integration neuer und innovativer Technologien in unserem Netzwerk zu bereiten", sagte Paula Cogan, President, euNetworks. "Wir konzentrieren uns weiterhin auf die Bereitstellung der bestmöglichen Breitbandlösungen für unsere Kunden und freuen uns schon darauf, mit Lumenisity in den nächsten Quartalen noch längere Strecken einzurichten."

Über euNetworks

euNetworks, ein führender Anbieter von Breitbandinfrastruktur, besitzt und betreibt 17 glasfaserbasierte Metronetze, die über ein Hochleistungs-Backbone miteinander verbunden sind, welches durch 53 Städte in 17 europäischen Ländern verläuft. Das Unternehmen ist führend auf dem Markt für Rechenzentrumsanbindungen und vernetzt inzwischen mehr als 465 Rechenzentren direkt. Darüber hinaus ist euNetworks ein führender Anbieter von Anbindungen an die Cloud und bietet ein zielgerichtetes Sortiment an innerstädtischen und Langstreckendiensten an, darunter Dark-Fiber-, Wellenlängen- und Ethernet-Services. Kunden aus der Handels-, Finanz-, Content-, Medien- und Mobilfunkbranche sowie Rechenzentren und Großunternehmen profitieren von dem herausragenden Bestand an Glasfaser- und Leerrohrnetzen von euNetworks, die auf hohen Bandbreitenbedarf zugeschnitten sind. Weitere Informationen finden Sie unter eunetworks.com.

Über Lumenisity Limited

Lumenisity ist ein etabliertes unabhängiges Unternehmen, das 2017 als Spin-Out des weltweit renommierten Optoelectronics Research Centre (ORC) an der University of Southampton gegründet wurde, um technologische Neuerungen bei der Entwicklung von Hohlkern-Glasfasern am ORC marktfähig zu machen. Das Unternehmen hat ein Team aus Branchengrößen und Experten vereint, um zum weltweit führenden Anbieter von Hohlkern-Glasfaserlösungen hoher Leistung zu werden. Das Unternehmen möchte seinen Kunden zuverlässige, praxistaugliche Verbindungen mit geringer Latenz und hoher Bandbreite bieten, welche in Kommunikationsnetzen neue Möglichkeiten eröffnen. Lumenisity, NANF und CoreSmart sind eingetragene Marken von Lumenisity Limited. Besuchen Sie die Unternehmens-Website unter: www.lumenisity.com

