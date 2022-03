Der Nickelpreis explodiert heute Morgen um mehr als 30 %. Dieser Anstieg wird zum einen durch die schnell steigenden Risiken eines massiven Angebotsdefizites, aber auch von einem sich selbst verstärkenden Momentum getrieben, welches die Margin-Calls für die Future-Verkäufer auslöst. Der Nickel-Future an der Londoner Metallbörse steht tief in Backwardation, die Lagerbestände sind in den letzten Monaten stark gesunken. Dies deutet an, dass das Tief der Preiselastizität der Nickelnachfrage noch nicht erreicht ist. Eine Möglichkeit, an einem weiteren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...