Allein der vorbörsliche Handel am Dienstag sorgte bereits für Aufregung. Der US500 konnte nach dem Erreichen neuer Tiefs die gesamten Intraday-Verluste ausgleichen und sich sogar in die Gewinnzone kämpfen. Ausgelöst wurde die bullische Umkehr, nachdem berichtet wurde, dass die EU gemeinsame Anleiheverkäufe in Erwägung zieht, um die Energie- und Verteidigungsausgaben zu finanzieren. Ein Plan zur gemeinsamen Ausgabe soll noch in dieser Woche vorgestellt werden. Ein höherer Schlusskurs und eine Tageskerze ...

