Die drittgrößte Kryptobörse der Welt Coinbase blockiert derzeit rund 25.000 russische Wallets - wegen angeblicher illegaler Aktivitäten. Zugleich wies Coinbase die Vorwürfe zurück, dass sich Kryptowährungen zur Umgehung von Sanktionen nutzen ließen. Sowohl in den USA als auch in der EU arbeiten Expert:innen daran, dass die gegen Russland wegen des Ukraine-Kriegs verhängten Sanktionen eingehalten werden. Besonders im Visier: Kryptowährungen. Bitcoin und Co sollen sich gut dazu eignen, Finanzsanktionen zu umgehen. Stimmt gar nicht, betonen die großen Kryptobörsen Binance und Coinbase. Letztere blockiert aktuell etwa 25.000 russische Wallets ...

