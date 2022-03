Der Krieg in der Ukraine hat die Börsen rund um den Globus auf eine massive Talfahrt geschickt. Dazu kommen die explodierenden Energiepreise, die derzeit Industrie und Verbraucher extrem hart treffen. Doch genau darin liegt für den norwegischen Wasserstoffspezialisten Nel eine gigantische Chance!

Denn da neben den Gaspreisen auch die Preise für Erdöl seit dem Einmarsch der Russen in die Ukraine noch einmal durch die Decke gegangen sind, arbeitet die EU fieberhaft an einer Lösung, um die Abhängigkeit von Russland zu verringern. Dabei spielen in den Überlegungen insbesondere Erneuerbare Energien eine entscheidende Rolle. Am heutigen Dienstag wird die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen dazu Stellung nehmen.

Für Nel könnte das zu einem echten Booster werden. Denn die Norweger dürften als einer der Global Player im Bereich ...

