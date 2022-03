Die Abhängigkeit der EU von russischem Gas ist enorm - und genau das könnte sich für Nordex als echter Glücksfall entpuppen. Denn fast die Hälfte des Gasverbrauchs hierzulande wird über Russland abgedeckt. Der russische Überfall auf die Ukraine führt nun zu einem massiven Umdenken, um diese Abhängigkeit zu durchbrechen.

Da auch die Preise für Erdöl seit dem Einmarsch der Russen in die Ukraine noch einmal durch die Decke gegangen sind, spielen in den Überlegungen insbesondere Erneuerbare Energien eine entscheidende Rolle. Am heutigen Dienstag wird die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen dazu Stellung nehmen.

Für Nordex könnte das zu einem echten Booster werden. Denn der Hamburger Windkraftanlagenbauer dürfte als einer der Marktführer besonders vom Ausbau ...

