Der US-Dollar hat weiter zugelegt, da sich die globalen Liquiditätsbedingungen verschlechtern und die Energiepreise erneut in die Höhe geschossen sind. Die Ökonomen von ING erwarten, dass der US-Dollar-Index (DXY) in den kommenden Tagen die 100-Marke erreichen wird. Zuflüsse in sichere Häfen werden wahrscheinlich nicht bald aufhören "Eine Kombination ...

