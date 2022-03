ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Unicredit von 18 auf 16 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analystin Pamela Zuluaga hat in der am Dienstag vorliegenden Studie den sich verschlechternden gesamtwirtschaftlichen Ausblick in Osteuropa in ihre Schätzungen für die italienische Großbank eingearbeitet. Die Volkswirte der Credit Suisse gingen inzwischen von einer heftigen Rezession in Russland aus. Zudem rechnet sie mit höheren Eigenkapitalkosten der Unicredit. Das neue Kursziel liegt aber immer noch deutlich über dem aktuellen Kurs./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2022 / 05:33 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

