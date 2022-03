Unterföhring (ots) -- Sky baut Live-Angebot im Frauensport weiter aus- Für die Spielzeiten 2022/2023 bis 2025/26 erwirbt Sky die Live-Übertragungsrechte des DFB-Pokals der Frauen- Charly Classen, Sportchef Sky Deutschland: "Mit dem Erwerb der Pokalrechte wollen wir Sportlerinnen eine größere Plattform bieten"- Verbreitungswege über alle Sky Plattformen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Liechtenstein, Luxemburg und Südtirol- Erste Runde des DFB-Pokals der Frauen vom 20. bis 22. August 2022- Den DFB-Pokal live erleben mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/bestellen/supersport/?intcmp1=st:navi:sp:na)Unterföhring, 08. März 2022 - Pünktlich zum Weltfrauentag verkündet Sky Deutschland den langfristigen Erwerb der Live-Übertragungsrechte am DFB-Pokal der Frauen. Bis einschließlich 2025/2026 gilt die neue Rechtevereinbarung, die sämtliche Verbreitungswege über alle Sky Plattformen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Liechtenstein, Luxemburg und Südtirol impliziert.Charly Classen, Sportchef Sky Deutschland: "Seit dieser Saison überträgt Sky bereits ein Topspiel jeder Runde des DFB-Pokals der Frauen live. Zukünftig wollen wir den Sportlerinnen eine noch größere Plattform bieten. Der DFB-Pokal und Sky - das gehört zusammen. Sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen."Dr. Holger Blask, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb der DFB GmbH & Co. KG (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dfb.de%2Fgesellschaften%2Fdfb-gmbh-co-kg%2Fstart%2F&data=04%7C01%7C%7C0af506b260744413406608da0049c7a7%7C80fab52991da4991a55bb8195f9a5bfa%7C0%7C0%7C637822614144874912%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nS4aiwE1IoNUCrEOP8FsdUkL1kkXrtSSx9mZgQlNH%2Fg%3D&reserved=0) ergänzt: "Wir freuen uns sehr, dass Sky zusammen mit dem DFB die Sichtbarkeit des DFB-Pokals der Frauen nachhaltig und langfristig vorantreibt. Dies ist eine großartige Entwicklung, denn nie zuvor gab es so viele Pokalspiele live im TV."Bereits seit 2008 ist Sky Partner des Deutschen Fußball-Bundes und überträgt seitdem alle Spiele des DFB-Pokals der Männer live. So baut Sky nun sein Angebot im Frauensport weiter aus. Neben dem DFB-Pokal der Frauen und der W-Series im Motorsport zeigt Sky beispielsweise auch die Majors der Frauen oder die Ladies European Tour im Golf.Die erste Runde des DFB-Pokals der Frauen findet vom 20. bis 22. August 2022 statt.Mit Sky Q live dabei seinDie Live-Übertragungen des DFB-Pokals der Männer und der Frauen sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Sport Paket (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket, in dem auch Sky Sport News enthalten ist, sind als Standard inklusive.Der DFB-Pokal mit Sky TicketMit Sky Ticket können Fans die Live-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (skyticket.de (https://skyticket.sky.de/)). Der Streaming-Service bietet die großartige Vielfalt von Sky Sport in attraktiven Angeboten an. Passend zum Jahresstart können Fans sich z.B. das Jahresticket sichern und sorgenfrei 12 Monate den gesamten Live-Sport von Sky auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genießen. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jan GötzeExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883jan.goetze@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5165379