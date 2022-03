ANANDA Scientific Inc., ein biotechnologisches Pharmaunternehmen, und die NYU Grossman School of Medicine gaben heute bekannt, dass der erste Patient in eine klinische Studie zur Bewertung von Nantheia A1002N5S aufgenommen wurde, einem Prüfpräparat, das Cannabidiol in der proprietären Verabreichungstechnologie Liquid Structure von ANANDA verwendet. Diese Studie evaluiert Nantheia A1002N5S für Opioid-Einsparung bei der Behandlung von Teilnehmern mit radikulopathischen Schmerzsyndromen.

Diese Studie wird an der NYU Grossman School of Medicine unter der Leitung von Stephen Ross, MD, außerordentlicher Professor für Psychiatrie, durchgeführt. Die Finanzierung dieser Studie erfolgt durch das National Institute of Drug Abuse (NIDA) mit zusätzlicher Unterstützung von ANANDA. Die NYU Grossman School of Medicine ist landesweit die Nr. 2 für Forschung in der Rangliste der "Best Graduate Schools" des U.S. News World Report 2022.

"Wir freuen uns, diese wichtige Studie in Gang zu bringen und die Forschung zu therapeutischen Alternativen zu Opioid-Pharmakotherapien auszuweiten", sagte Dr. Ross. "Dieses Forschungsprotokoll schafft eine Möglichkeit für die mögliche Entwicklung evidenzbasierter CBD-Arzneimittel zur Verringerung der Opioidaufnahme und der Schmerzen."

"Wir freuen uns sehr, unsere Zusammenarbeit mit der NYU Grossman School of Medicine fortzusetzen. Wir sind beeindruckt von der wissenschaftlichen Strenge und Professionalität des NYU-Teams bei der Einführung eines hochmodernen Programms zum Testen der Wirksamkeit dieses vielversprechenden Medikaments", sagte Sohail R. Zaidi, CEO von ANANDA. "Der Beginn der Patientenaufnahme in diese Studie ist ein wichtiger Schritt in den Bemühungen, Patienten mit radikulopathischen Schmerzen eine Alternative zur Verwendung von Opioiden zur Schmerzbehandlung bereitzustellen."

Dies ist eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie mit 40 Teilnehmern, die eine viermonatige Behandlung mit Nantheia A1002N5S oder Placebo mit einer Nachbeobachtung nach 2 Monaten erhalten. Das primäre Wirksamkeitsergebnis ist eine Änderung der Opioid-Erhaltungsdosis vom Ausgangswert bis zum Ende des Behandlungszeitraums. Sicherheit und Verträglichkeit von CBD werden während der gesamten Studie ebenfalls bewertet. (ClinicalTrials.gov Kennung: NCT04760613

ÜBER NANTHEIA A1002N5S

Nantheia A1002N5S ist ein Prüfpräparat, das CBD in ANANDAs proprietärer Liquid Structure-Verabreichungstechnologie verwendet. Präklinische und erste klinische Studien zeigen, dass die Bereitstellungstechnologie Liquid Structure von ANANDA (lizenziert von Lyotropic Delivery Systems (LDS) Ltd. in Jerusalem, Israel) die Effektivität und Stabilität von CBD verbessert. Nantheia A1002N5S ist ein oral verabreichtes Produkt mit 50 mg CBD pro Softgel-Kapsel.

ÜBER ANANDA SCIENTIFIC

ANANDA ist ein führendes forschungsorientiertes Biotechunternehmen, das hochkarätige klinische Studien auf den Weg bringt, bei denen therapeutische Indikationen, wie PTSD, Radikulopathien, Angst und Opioidabhängigkeit (Mt. Sinai, UCLA), bewertet werden. Das Unternehmen setzt patentierte Bereitstellungstechnologien ein und macht damit Cannabinoide und andere pflanzliche Stoffe äußerst bioverfügbar, wasserlöslich und lagerfähig. Sein Schwerpunkt liegt auf der Produktion effektiver, hochwertiger pharmazeutischer Produkte. In Übereinstimmung mit seinen starken Forschungsdaten stellt das Unternehmen auch eine wachsende Pipeline rezeptfreier nutrazeutischer Produkte her. Das Unternehmen hat diese Produkte erfolgreich in den USA, Australien und Großbritannien eingeführt, wobei eine Expansion in weitere Märkte wie die EU, China, Afrika und andere Länder in Asien geplant ist. Das Unternehmen erweitert seine Forschungsbasis über mehrere gesponserte Forschungsvereinbarungen mit Universitäten, um sein Technologieportfolio zu diversifizieren.

ÜBER OPIOID-EINSPARUNG BEI PATIENTEN MIT CHRONISCHER RADIKULOPATHIE, DIE NICHT AUF KREBS ZURÜCKZUFÜHREN IST

Chronische Schmerzen (Schmerzen, die 3 oder mehr Monate anhalten) (1) sind ein weit verbreitetes Problem der öffentlichen Gesundheit (2) (3) und stellen die größte wirtschaftliche Belastung aller Erkrankungen dar (4). Von den chronischen Nicht-Krebsschmerzzuständen (CNCP) weisen radikuläre Schmerzerkrankungen (insbesondere Rückenschmerzen) eine besonders hohe Rate an Opioidverschreibungen auf (5), und höhere Opioiddosen sagen schlechtere funktionelle Ergebnisse in dieser Kohorte von Patienten mit chronischen Schmerzen voraus (6). Schätzungen zur Prävalenz von Opioidkonsumstörungen (opioid use disorders, OUDs) bei CNCP reichen von 5 in einer Metaanalyse (7) bis 20-35 (8), (9), (10), (11). Ungeachtet dessen nahm die Verschreibung einer chronischen Opioidtherapie (chronic opioid therapy, COT) für CNCP zwischen 1990 und 2010 deutlich zu und ist eine der Hauptursachen der aktuellen Opioid-Epidemie (12). Unser Ziel ist es, eine Intervention zu entwickeln, um den Opioidkonsum bei Patienten mit radikulären CNCP-Syndromen zu reduzieren, die eine moderate bis hochdosierte COT auf sicherere Dosen erhalten, während gleichzeitig die Schmerzbehandlung aufrechterhalten oder verbessert wird.

