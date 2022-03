Die bahnbrechende Formulierung trägt dazu bei, das Expositionsrisiko durch eine ungefährliche Zusammensetzung und ein auslaufsicheres Format während Transport und Verarbeitung zu verringern

In Europa ist jetzt ein neues virales Transportmedium erhältlich, das die Probenahme und schnelle Inaktivierung des SARS-CoV-2-Virus ermöglicht und die virale RNA bei Umgebungstemperatur für den Transport und die Verwendung für die In-vitro-Diagnostik stabilisiert.

Thermo Fisher Scientific hat die Formel des InhibiSURE-Virusinaktivierungsmediums so entwickelt, dass das Medium ungefährlich ist. Andere Inaktivierungsmedien basieren in der Regel auf einer potenziell gefährlichen Formulierung. Viele Medien enthalten eine Chemikalie auf Guanidin-Basis, die in Verbindung mit Bleichmitteln oder starken Säuren giftiges Zyanidgas freisetzen kann. Bei Verwendung des Inaktivierungsmediums von Thermo Fisher Scientific entfallen außerdem weitere Inaktivierungsschritte, was den Durchsatz im Labor erhöht.

Dieses nur für den professionellen Gebrauch bestimmte Einweggerät kann zur Entnahme von Proben bei Patienten verwendet werden, bei denen der Verdacht auf Infektion mit SARS-CoV-2 besteht, oder zur Entnahme von Proben für ein Bevölkerungsscreening auf SARS-CoV-2.

"Da sich die Anforderungen an die Tests im Verlauf dieser Pandemie nach wie vor dynamisch verändern, suchen wir weiterhin nach Lösungen, um jederzeit die Sicherheit und den Schutz der Labormitarbeiter während des Testprozesses zu gewährleisten", so Duncan Porter, General Manager für Probenentnahme und -transport im Geschäftsbereich Mikrobiologie von Thermo Fisher. "Mit dem InhibiSURE-Virusinaktivierungsmedium können wir einen sicheren und effizienten Prozess für die Entnahme und den Transport von Proben unterstützen, indem wir das SARS-CoV-2-Virus mit einer ungefährlichen Formulierung schnell inaktivieren. Um die Anwendungsmöglichkeiten zu erweitern, haben wir für zukünftige Entwicklungen die Priorität auf die Vergrößerung des Virenspektrums und die Möglichkeit der Heimsammlung gelegt."

Eigenschaften des Virusinaktivierungsmediums InhibiSURE:

Trägt zur Sicherheit der Mitarbeiter bei, indem es SARS-CoV-2 innerhalb von 30 Minuten nach der Probenahme mit einer ungefährlichen Formel inaktiviert, die keine Produkte enthält, die mit Bleichmitteln reagieren könnten.

indem es SARS-CoV-2 innerhalb von 30 Minuten nach der Probenahme mit einer ungefährlichen Formel inaktiviert, die keine Produkte enthält, die mit Bleichmitteln reagieren könnten. Bietet ein praktisches, auslaufsicheres Format, das mit unbehandelten Nasen-, Nasopharyngeal- oder Rachenabstrichen an automatischen Vorbereitungsgestellen und Decappern verwendet werden kann.

das mit unbehandelten Nasen-, Nasopharyngeal- oder Rachenabstrichen an automatischen Vorbereitungsgestellen und Decappern verwendet werden kann. Vereinfacht die Arbeitsabläufe durch Eliminierung von Inaktivierungsschritten und eignet sich für die Verwendung mit bead- und säulenbasierten PCR-Systemen.

Das InhibiSURE-Virusinaktivierungsmedium ist ab sofort bei Thermo Fisher Scientific in Europa erhältlich; die Einführung in anderen Regionen ist geplant, sobald die entsprechenden behördlichen Genehmigungen vorliegen. Weitere Informationen erhalten Sie unter thermofisher.com/viraltesting.

Das Produkt ist CE-gekennzeichnet, jedoch nicht 510(k)-zertifiziert und in den USA nicht erhältlich. Die Verfügbarkeit des Produkts in den einzelnen Ländern hängt vom Status der lokalen behördlichen Zulassung ab.

Über Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific Inc. ist das weltweit führende Unternehmen im Dienste der Wissenschaft mit einem Jahresumsatz von rund 40 Milliarden Dollar. Unsere Mission ist es, unsere Kunden in die Lage zu versetzen, die Welt gesünder, sauberer und sicherer zu machen. Wir unterstützen unsere Kunden, die biowissenschaftliche Forschung voranzutreiben, bei der Lösung komplexer analytischer Herausforderungen, der Steigerung der Produktivität in ihren Labors, der Verbesserung der Patientengesundheit durch Diagnostik oder der Entwicklung und Herstellung von lebensverbessernden Therapien. Unser globales Team bietet mit seinen branchenführenden Marken Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific, Unity Lab Services, Patheon und PPD eine unübertroffene Kombination aus innovativen Technologien, komfortablen Einkaufsprozessen und pharmazeutischen Dienstleistungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.thermofisher.com.

