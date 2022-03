Köln (ots) -18 Hörbücher (https://www.deutscher-hoerbuchpreis.de/presse/pressemitteilungen/einzelansicht/deutscher-hoerbuchpreis-2022-18-nominierte-im-finale-preisverleihung-am-15-maerz-2022-live-bei-wdr-5) stehen im Finale des Deutschen Hörbuchpreises 2022. Wer in den sechs Kategorien die Preisträger:innen sind, das wird am 15. März ab 20 Uhr in einer zweistündigen Live-Radioshow bei WDR 5 und anderen Kulturwellen der ARD bekanntgegeben. Der Deutsche Hörbuchpreis wird zum 20. Mal verliehen. Traditionell ist er auch der offizielle Auftakt der lit.COLOGNE: Erfolgs-Autor Frank Schätzing eröffnet das größte europäische Literaturfestival in der Radioshow. Ein Ensemble der WDR Big Band begleitet den Abend musikalisch, live aus dem WDR Funkhaus in Köln.Welche Preisträger:innen mit ihren frisch ausgezeichneten Werken und im Talk mit Moderatorin Marija Bakker zu hören sind, bleibt bis zum Abend des 15. März geheim. Der Deutsche Hörbuchpreis 2022 wird in diesen Kategorien verliehen: Bestes Kinderhörbuch, Beste Interpretin, Bester Interpret, Bester Podcast, Bestes Hörspiel und Beste Unterhaltung. Zudem wird Das besondere Hörbuch 2021 ausgezeichnet. Eine Übersicht über alle Nominierungen (https://www.deutscher-hoerbuchpreis.de/dhp-2022/die-nominierungen) und die Jurys (https://www.deutscher-hoerbuchpreis.de/die-jurys) des Deutschen Hörbuchpreises sind unter www.deutscher-hoerbuchpreis.de zu finden.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:Westdeutscher RundfunkKommunikationTel. 0221 / 220 7100kommunikation@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: Presse.WDR.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5165437