Volkswagen baut ein neues Werk: Neben dem Stammwerk in Wolfsburg soll das neue Trinity-Werk entstehen. Der Bau soll 2023 beginnen, ab 2026 sollen im neuen Werk die E-Autos vom Band rollen. Der Aufsichtsrat hat das offizielle Go gegeben: Im Frühjahr 2023 will Volkswagen mit dem Bau eines neuen Werks in Wolfsburg beginnen. Am Standort im Stadtteil Warmenau soll ab 2026 das Elektro-Fahrzeug Trinity produziert werden - ganz in der Nähe des Stammwerks. Die neue Fabrik soll den historischen Standort stärken. VW will in den Werk-Neubau etwa zwei Milliarden Euro investieren. Trinity: ...

