DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.05 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.224,00 +0,6% -11,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.369,25 +0,4% -18,1% Euro-Stoxx-50 3.555,35 +1,2% -17,3% Stoxx-50 3.411,61 +0,4% -10,7% DAX 12.985,57 +1,2% -18,3% FTSE 6.984,01 +0,4% -5,8% CAC 6.068,47 +1,4% -15,2% Nikkei-225 24.790,95 -1,7% -13,9% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 165,16% -1,76 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 0,09 +0,11 +0,27 US-Rendite 10 J. 1,85 +0,08 +0,34

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 122,94 119,40 +3,0% 3,54 +65,1% Brent/ICE 127,37 123,21 +3,4% 4,16 +65,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.008,67 1.998,12 +0,5% +10,55 +9,8% Silber (Spot) 26,15 25,64 +2,0% +0,51 +12,2% Platin (Spot) 1.145,05 1.126,69 +1,6% +18,36 +18,0% Kupfer-Future 4,74 4,72 +0,4% +0,02 +6,3%

Die Ölpreise steigen weiter, nachdem nun auch Russland seinerseits ein Embargo für Ölexporte thematisiert hat, nachdem aus den USA eine Diskussion angestoßen worden war, keine Energie mehr aus Russland zu beziehen. Bislang ist der Energiebereich von den Sanktionen noch weitgehend unberührt. Russland steht für 45 Prozent der europäischen Gasimporte und diese sind nur schwer zu ersetzen.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street könnte sich nach dem erneuten Absturz des Vortages und einer dreitägigen Talfahrt stabilisieren. Im Handel verweist man auf positiv aufgenommene Berichte, wonach die EU eine gemeinsame Finanzierung von Energie- und Verteidigungsausgaben anstrebe. Die Hoffnung, dass die europäischen Länder durch eine große gemeinsame Anleiheemission eine finanzielle Atempause erhielten, trage dazu bei, die Aktienmärkte zu beruhigen, sagt eine Analystin. Allerdings zeigen sich Händler skeptisch, ob die sich anbahnende Stabilisierung zur Eröffnung Bestand haben wird. Denn die jüngst dritte Gesprächsrunde zwischen Delegierten Russlands und der Ukraine ist praktisch ergebnislos geblieben und Russland setzt seinen Angriffskrieg auf ukrainische Städte ohne Unterlass fort. Zudem steigen die Erdölpreise weiter. Nun denkt auch Russland über ein Embargo für Ölexporte nach. Mit den explodierenden Erdölpreisen kochen Stagflationsängste an den US-Börsen hoch.

Der Secondhand-Einzelhändler ThredUp hat nachbörslich durchwachsene Quartalszahlen präsentiert. Zwar übertraf das Unternehmen die Umsatzerwartung, das Ergebnis fiel aber schlechter als gedacht aus. Zudem enttäuschte ThredUp mit dem Ausblick. Die Aktie verlor nachbörslich 11,3 Prozent. Vorbörslich wird der Titel bislang nicht gehandelt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

19:00 US/Apple Inc, Produkt-Präsentation

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Handelsbilanz Januar PROGNOSE: -87,20 Mrd USD zuvor: -80,73 Mrd USD 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach einem zunächst schwächeren Start in den Tag sind die Aktienmärkte im Verlauf deutlicher ins Plus gedreht. Das Plus sehen Marktteilnehmer auch im Zusammenhang mit einem Bloomberg-Bericht, wonach die EU daran denken soll, gemeinsam Bonds aufzulegen zur Finanzierung von Energie- und Rüstungsausgaben. Der Handel verläuft mit Blick auf den anhaltenden Angriffskrieg Russlands auf seinen Nachbarn Ukraine weiter extrem nervös. Am Anleihenmarkt, wo die Renditen steigen, wird von einem Risk-Off-Move berichtet. Je nach Nachrichtenlage könnte der Verkaufsdruck allerdings auch schnell wieder zunehmen. Für Verunsicherung sorgt der steigende Ölpreise. Das schürt Stagflationsängste an den Börsen. Die Blicke richten sich nun auf die geldpolitische Entscheidung der EZB sowie das geplante Treffen der Außenminister von Russland und der Ukraine am Donnerstag. Ein Blick auf die Sektoren zeigt, dass die Banken europaweit nach dem Abverkauf der vergangenen Tage wegen steigender Marktzinsen um 3 Prozent zulegen, während die Gewinner der vergangenen Tage, die Mienenwerte, 1,2 Prozent nachgeben. So notiert die Bundesanleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren wieder im Plus. Uniper legen 6,7 Prozent zu, nachdem das Papier zuletzt bereits sehr stark unter Druck gestanden hat. Das Unternehmen schreibt 987 Millionen Euro ab, weil Nord Stream 2 nicht in Betrieb geht. Wirklich überraschend kommt das nicht. Uniper hat zudem beschlossen, den Verkaufsprozess für seine russische Tochter wieder aufzunehmen. Den Ausblick für das laufende Jahr hat Uniper aber bestätigt, was für etwas Erleichterung sorgt. Keine Überraschung ist auch die Einstellung der Geschäftsaktivitäten von Adidas in Russland. Adidas legen um 2,6 Prozent zu. Schaeffler gewinnen 7,2 Prozent. Der Konzern hat besser als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen vorgelegt. Das gilt auch für Andritz (+7,2%).

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 9:00 Uhr Mo, 17:33 Uhr % YTD EUR/USD 1,0904 +0,5% 1,0859 1,0856 -4,1% EUR/JPY 126,08 +0,7% 125,38 125,37 -3,7% EUR/CHF 1,0095 +0,5% 1,0062 1,0063 -2,7% EUR/GBP 0,8308 +0,3% 0,8295 0,8283 -1,1% USD/JPY 115,62 +0,2% 115,47 115,46 +0,4% GBP/USD 1,3124 +0,1% 1,3088 1,3106 -3,0% USD/CNH (Offshore) 6,3191 -0,1% 6,3216 6,3287 -0,6% Bitcoin BTC/USD 39.082,23 +2,3% 38.601,57 39.339,63 -15,5%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Der Krieg in der Ukraine und die als eine Folge steigenden Energiepreise haben für eine Fortsetzung der zu Wochenbeginn bereits gesehenen starken Verkäufe gesorgt. Dabei nahm der Verkaufsdruck im Späthandel eher noch etwas zu. Die Ölpreise zogen wieder an, zuletzt lagen sie rund 3 Prozent höher als am Vorabend in den USA, nachdem Russland nun seinerseits erstmals vor einem Gas-Lieferstopp an den Westen und zudem vor den Folgen eines Ölembargos gewarnt hat. Marktexperten befürchten von den hohen Ölpreisen negative Folgen für das globale Wirtschaftswachstum. Zur schlechten Stimmung trug auch bei, dass die jüngste dritte Gesprächsrunde zwischen Delegierten Russlands und der Ukraine praktisch ergebnislos blieb. Die Anleger gaben weiter sicheren Häfen den Vorzug und trennten sich von Risikopapieren wie Aktien. In Schanghai ging es für das Marktbarometer am deutlichsten nach unten. Nach oben ging es erneut mit den Preisen auch anderer Rohstoffe, wie Eisenerz und Nickel. Die Eisenerzpreise profitierten nicht nur von Spekulationen über eine sich stärker verlagernde Stahlnachfrage auf China, sondern laut ANZ auch über Stützungsmaßnahmen Pekings für die eigene Wirtschaft. Beim Nickel waren laut Marktteilnehmern Bedenken über Lieferausfälle aus Russland der Grund. Zu den größeren Verlierern gehörten in der ganzen Region Aktien von Fluggesellschaften, die die höheren Ölpreise über höhere Treibstoffpreise besonders schnell zu spüren bekommen dürften. Auch Autoaktien wurden weiter verkauft. Anders als am Vortag konnten Aktien aus dem Öl- und Rohstoffsektor diesmal nicht weiter von den steigenden Preisen profitieren.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt kommen zurück. Dabei handelt es sich um eine rein technische Gegenbewegung auf die jüngst massiven Ausweitungen. Auch an den Aktienmärkten erholen sich die Kurse. Die Lage könne sich allerdings jederzeit mit neuen Nachrichten aus der Ukraine ändern, heißt es. Akzente am Markt könnten das geplante Treffen der Außenminister von Russland und der Ukraine sowie die geldpolitische Entscheidung der EZB am Donnerstag setzen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Adidas hat Führungswechsel in China-Geschäft eingeleitet

Adidas hat einen Führungswechsel in seinem China-Geschäft eingeleitet. Wie der Sportartikelhersteller mitteilte, hat er Jason Thomas als Managing Director Adidas Greater China abberufen. Nachfolger wird ab 1. April Adrian Siu. Siu, 51, war zwischen 2002 und 2019 für Adidas in Hongkong und China tätig, zuletzt als Senior Vice President Commercial für Greater China. Seit 2019 ist Siu CEO von Cosmo Lady, einem chinesischen Hersteller von Unterwäsche.

Lindt & Sprüngli verdient mehr und erhöht Dividende

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 08, 2022 07:07 ET (12:07 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.