SERO und Aegis haben eine langfristige globale Partnerschaft für Industrie 4.0 geschlossen

Aegis Software, ein globaler Anbieter von Manufacturing Operations Management Software (MOM/MES), gibt bekannt, dass die SERO GmbH die IIoT-basierte MES-Lösung FactoryLogix für ihre Werke in Deutschland, der Slowakei und für den neuen Standort in den USA ausgewählt hat.

SERO ist ein führender EMS-Anbieter, der sich auf die hochpräzise und hochvolumige Produktion im Automotivbereich in Rohrbach (Deutschland) sowie auf hochflexible Produktion im Industrie- und Medizintechnikbereich in seinem Semecs-Werk in Vráble (Slowakei) spezialisiert hat. Das neue Werk Syncron in Palm Bay, USA, wird für die Automotivbranche und Großserienfertigung auf dem amerikanischen Kontinent eingerichtet.

"Da unsere Unternehmenskultur auf Expansion ausgelegt ist, mussten wir die Anzahl der unterschiedlichen internen Systeme und Datenbanken reduzieren, die von manueller Datenerfassung abhängig sind und die Skalierbarkeit einschränken", erklärt Dr. Dietmar Breisacher, Chief Technology Officer (CTO) von SERO. "Mit FactoryLogix digitalisieren wir unsere gesamten globalen Abläufe im Sinne von Industrie 4.0 und können so auch die höchsten Kundenanforderungen erfüllen. Die adaptive Plattform erfüllt alle spezifischen Anforderungen unserer diversen Hauptzielmärkte und wird deren individuelles Wachstum begleiten sowie unsere Unternehmenspräsenz auf der ganzen Welt unterstützen."

SERO erwartet einen fließenden Übergang, da FactoryLogix eine Vielzahl von Vorteilen bietet, die sich aus der vollständigen Traceability von Produkten, Materialien, Werkzeugen, Prozess- und Testdaten, der Verriegelung von Produktionsstationen, der vollständig interaktiven, papierlosen Betriebsdokumentation unter Verwendung von elektronischem PCB-Design und digitalen 3D-CAD-Zwillingen, der automatisierten Interoperabilität mit ERP sowie der Anbindung von SEROs einzigartiger, spezieller Testplattform NedFlex über FactoryLogix API ergeben.

"Wir freuen uns, dass sich SERO nach einer umfangreichen Evaluierung des Marktes für Aegis als beste Lösung und Partner zur Erreichung seiner Industrie 4.0-Geschäftsziele entschieden hat," sagt Daniel Walls, Managing Director EMEA bei Aegis Software. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit SERO und darauf, das Unternehmen bei der Umsetzung seiner Industrie 4.0-Initiativen zu unterstützen. Dies ist für die Branche ein Paradebeispiel, wie moderne digitale Fertigung eingesetzt wird, um Chancen in den sich wandelnden Märkten von heute zu sichern."

FactoryLogix ist eine ganzheitliche und modulare Plattform, die führende Technologie mit leicht zu konfigurierenden Modulen verbindet, damit diskrete Hersteller ihre Strategie in Bezug auf Industrie 4.0 verwirklichen können. Dabei verwaltet FactoryLogix den gesamten Lebenszyklus in der Fertigung: von der Produkteinführung bis zur Materiallogistik, über die Fertigungsausführung und das Qualitätsmanagement bis hin zu leistungsstarken Analysen und Echtzeit-Dashboards. Die lückenlose Plattform hilft Unternehmen dabei, Produkteinführungen zu beschleunigen, Prozesse zu rationalisieren, die Qualität und Traceability zu verbessern, Kosten zu senken und eine größere Transparenz für Wettbewerbsvorteile und Rentabilität zu erzielen.

Über SERO GmbH

Die SERO GmbH, ein Unternehmen des von der Deutschen Beteiligungs-AG (DBAG) initiierten DBAG Fund VII, ist ein führender EMS-Anbieter mit Hauptsitz in Rohrbach. Mit drei Produktionsstandorten in Rohrbach, Vráble (Slowakei) und Palm Bay (USA) sowie einem Entwicklungszentrum in Uden (Niederlande) bietet SERO hochwertige Fertigungsdienstleistungen für die Hauptzielmärkte Automotive, Industrie sowie Medizintechnik. Weiterführende Informationen erhalten Sie unter https://sero.de/ und https://www.semecs.com.

Über Aegis Software

Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1997, bietet Aegis Software eine umfassende und flexible lückenlose Manufacturing Execution System (MES) Plattform, die den Herstellern die Geschwindigkeit, Kontrolle und Transparenz bringt, die sie benötigen. Aegis verfügt über Büros und Mitarbeiter in Deutschland, Großbritannien und China und es bestehen Partnerschaften zu 37 Maschinenherstellern. Aegis Software hat seit der Gründung bereits über 2.200 Herstellern aus den Bereichen Elektronik, Medizin, Automobil, Militär sowie der Luft- und Raumfahrtindustrie mit höchster Qualität bei der Umsetzung schneller und beständiger Innovationen geholfen und dabei gleichzeitig deren Betriebskosten gesenkt.

Wenn Sie mehr über Aegis Software erfahren möchten, dann besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens https://www.aiscorp.com/de. Geschwindigkeit, Kontrolle und Transparenz für Ihre Fertigung.

