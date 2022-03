Systemathics, ein Spezialist für Handelsautomatisierungstechnologie, integrierte sein Produkt Ganymede inzwischen in ICE DataVault.

Als cloud-nativ konzipiert, ist Ganymede eine vollständig verwaltete Plattform, die kontinuierlich mit hochwertigen, kuratierten und kreuzvalidierten Daten aktualisiert wird. Ganymede ist speziell auf die ständig wachsenden Datenmengen der Finanzdatenmärkte ausgerichtet und ermöglicht Kunden die Abfrage in großen Datensätzen, darunter Tick-by-Tick-, Muster-, Tages-, Corporate Actions-, ESG- und Referenzdaten. Mit einem breiten Analysespektrum ausgestattet, ist die Lösung mit Blick auf schnelle Antwortzeiten optimiert, unterstützt nativ das gesamte Orderbuch und ermöglicht ein feingranulares/anpassbares Abgleichen und Filtern von Handels- und Kursbedingungen.

ICE DataVault ist ein umfassendes Archiv historischer Tick-Daten aus dem ICE Consolidated Feed, das in der Cloud abrufbar ist. Es erfasst Tick-by-Tick-Daten für Trades und Kurse für mehrere Vermögenswerte wie Aktien, Derivate, festverzinsliche Wertpapiere, Devisen, Kryptowährungen, Geldmärkte, Energie und ETFs mit einer Historie von bis zu 10+ Jahren. ICE DataVault bietet Nutzern granulare, hochwertige Finanzinformationen mit Abdeckung der gesamten Markttiefe, die für Rückvergleiche von Strategien, historische Analysen, Handelsüberwachung und Compliance-Anwendungsfälle genutzt werden können.

David Denis, CTO von Systemathics, sagte: "Nutzer von Ganymede können nun auf die umfangreichen Tick-by-Tick-Daten von ICE aus dem ICE Consolidated Feed zugreifen. Die benutzerfreundlichen, robusten und automatisierten Tools von Systemathics werden den Kunden bei der Erfassung, Normalisierung, Speicherung und Analyse umfangreicher Datensätze helfen, die für Investitionsentscheidungen und Compliance-Anforderungen von großer Bedeutung sind."

Mark Heckert, Chief Product Officer, Fixed Income and Data Services, ICE, führte aus: "Auf weltweiten Märkten ist die Anwendung großer Datensätze erforderlich, um einen Wettbewerbsvorteil zu haben. Jedoch kann es aufwendig und teuer sein, diese Daten, darunter deren Verarbeitung, Sammlung und Speicherung, zu verwalten. Unsere Arbeit mit Ganymede ermöglicht es den Kunden, die komplexe Bündelung ihrer Daten in der Cloud-Infrastruktur auszulagern und bietet ihnen Möglichkeiten zur Nutzung und Integration dieser Daten in die eigentlichen Geschäftsprozesse."

ICE DataVault gehört zu Intercontinental Exchange (NYSE: ICE).

Über Systemathics

Systemathics, ein 2008 gegründetes französisches Fintech-Unternehmen, entwickelt seine innovativen Produkte unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards zu 100% in Frankreich. Wir haben uns vornehmlich der Aufgabe verschrieben, globalen Investoren eine komplette Ende-zu-Ende-Lösung anzubieten, um die Alpha-Generierung auf robuste Weise zu systematisieren, angefangen bei der Pre- und Post-Trade-Datenanalyse über Rückvergleiche, Risikobewertung und der Signalgenerierung, bis hin zur täglichen Ausführung in der Produktion und allem, was dazwischen liegt.

