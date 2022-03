Wien (www.fondscheck.de) - Die weltweite Private-Equity-Branche verzeichnete große Zuwächse in ihren wesentlichen Disziplinen: Buy-out-Fonds, die in strategisch vorbereitete Unternehmenskäufe investieren, kauften im Jahr 2021 erstmals für mehr als eine Billion US-Dollar ein und stießen auch bei den Verkäufen in diese Größenordnung vor, so die Experten von "FONDS professionell". ...

