Heimo Scheuch, Wienerberger AG, nennt seine subjektiv lässigsten Momente in der Wiener Börsegeschichte:1. 1869, das Jahr an dem die Wienerberger AG, als eine der ältesten Notierungen, erstmals das Parkett der Wiener Börse betrat2. Juni 2016, als mir die Verantwortung und Ehre zuteilwurde, zum Aufsichtsratsvorsitzenden der Wiener Börse berufen zu werden3. 2020, als Wienerberger inmitten der COVID-Pandemie die Emission einer neuen Anleihe mit einem Volumen von 400 Mio. € erfolgreich abgeschlossen hat4. 2021, als wir mit meiner Kollegin, Mag. Angelika Sommer-Hemetsberger, Andrea Herrmann in den Vorstand der Wiener Börse berufen haben femalleaders 5. 2021, als die Wienerberger AG zum wiederholten Male mit dem Corporate-Bond-Preis 2021 ausgezeichnet wurde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...