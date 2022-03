Unterföhring (ots) -- BNP Paribas Open mit Alexander Zverev, Rafael Nadal, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini und Andrey Rublev- Sky berichtet ab Donnerstag täglich live aus Indian Wells- Marcel Meinert, Stefan Hempel, Paul Häuser, Markus Gaupp und Philipp Langosz kommentieren- Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets (https://www.sky.de/bestellung/pakete-produkte/sky-sport-paket-169407) können Fans mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Matches live dabei seinUnterföhring, 08. März 2022 - Am Donnerstag startet das erste sowie zugleich prestigeträchtige und hochdotierte 1000er-Turnier der ATP Tour.Das Indian Wells Masters in Kalifornien kann in diesem Jahr wieder gewohnt im März stattfinden, nachdem es 2021 coronabedingt abgesagt und im Oktober nachgeholt wurde.Neben der neuen Nummer eins Daniil Medvedev gehören Australian-Open-Sieger Rafael Nadal sowie Olympiasieger und ATP-Weltmeister Alexander Zverev zu den Favoriten auf den Sieg des von Direktor Thommy Haas geführten Turniers.Zu den weiteren Top-Gesetzten Spielern zählen außerdem Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev sowie Matteo Berrettini und Casper Ruud.Ab Donnerstag überträgt Sky bis zum 20.03. täglich live aus Kalifornien.An den Übertragungstagen kommentieren die Matches Stefan Hempel, Paul Häuser, Markus Gaupp, Philipp Langosz und Marcel Meinert, der zugleich das Finale am 20. März begleiten wird.Das Beste von der ATP Tour live nur bei SkySky berichtet live im deutschen, österreichischen und schweizerischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in Turin überträgt Sky auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 - insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich berichtet Sky von ausgewählten Turnieren der ATP 250 und überträgt wie gewohnt im Juli knapp 350 Stunden live und exklusiv das Grand Slam Turnier in Wimbledon.Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinDie ATP-Übertragungen sind mit Sky Q im Rahmen des Sport Pakets (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen linearen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs.Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.Außerdem können Tennisfans mit dem flexiblen Streaming-Dienst Sky Ticket (skyticket.de (https://skyticket.sky.de/bestellen/supersport/?intcmp1=st:navi:sp:na)) bei allen Tennis-Übertragungen von Sky Sport auch ohne lange Vertragsbindung live dabei sein. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.Das ATP Masters 1000 in Indian Wells live bei Sky:Donnerstag, 10.03., ab 20.00 Uhr auf Sky Sport 1Freitag, 11.03., ab 20.00 Uhr auf Sky Sport 1Samstag, 12.03., ab 20.00 Uhr auf Sky Sport 2Sonntag, 13.03., ab 19.00 Uhr auf Sky Sport 3Montag, 14.03., ab 19.00 Uhr auf Sky Sport 1Dienstag, 15.03., ab 19.00 Uhr auf Sky Sport 2Mittwoch, 16.03., ab 19.00 Uhr auf Sky Sport 4Donnerstag, 17.03., die Viertelfinalspiele ab 23.00 Uhr auf Sky Sport 1Freitag, 18.03., die Viertelfinalspiele ab 20.00 Uhr auf Sky Sport 2Samstag, 19.03., erstes Halbfinale ab 21.00 Uhr, das zweite Halbfinale ab 23.00 Uhr, das Doppelfinale ab 01.00 Uhr, jeweils auf Sky Sport 1Sonntag, 20.03., das Finale ab 23.00 Uhr auf Sky Sport 1Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jan GötzeExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883jan.goetze@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5165665