Stefan Kuhn tritt am 01.04.2022 bei Fidelity die neu geschaffene Position des Head of ETF Distribution, Europe an. Er berichtet an Christophe Gloser, Head of Sales, Continental Europe, und soll das europäische ETF-Geschäft von Fidelity ausbauen. Zum 01.04.2022 wird Stefan Kuhn Head of ETF Distribution, Europe bei Fidelity International (Fidelity). In der neu geschaffenen Position soll er das europäische ETF-Geschäft von Fidelity ausbauen und dessen Produkt-, Marketing- und Vertriebsinitiativen weiterentwickeln. ...

