Vancouver, British Columbia, 8. März 2022 - Asante Gold Corporation (CSE:ASE/ FRANKFURT:1A9/U.S.OTC:ASGOF) ("Asante" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass Herr David Anthony zum President und CEO gewählt wurde und in diesen Funktionen auf Herrn Douglas MacQuarrie folgt, der ab sofort den Posten des Non-Executive Chairman bekleidet.

David Anthony hat mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Erschließung und Betriebsführung von Bergbauprojekten. Zu seinem Erfahrungsschatz zählen die Planung, Genehmigung, Errichtung und der Betrieb von Minen und Verarbeitungsanlagen. In Kanada, Ecuador, Brasilien, Indonesien, Chile und Argentinien war er mit der Planung und Auslieferung sowie dem Betrieb von Tagebau- und Untertagebauanlagen mit Investitionskosten zwischen 100 Mio. und 3,6 Mrd. Dollar und einem Gesamtmaterialumschlag von 65 Mio. Tonnen jährlich befasst. Herr Anthony studierte Bergbautechnik an der Queen's University und hat einen Bachelorabschluss (B.Sc.).

Herr Anthony trat im Juli 2021 in das Unternehmen Asante als Chief Operating Officer ("COO") ein. In dieser Funktion übernahm er den Aufbau und die Leitung des Betriebsteams, das für die Sanierung der Mine Bibiani und die Entwicklung des Unternehmens zu einem bedeutenden Goldproduzenten verantwortlich war. Vor seinem Einstieg bei Asante war er COO bei der Firma Cardinal Resources Limited, welche die 5 Millionen Unzen (Reserven) schwere Goldlagerstätte Namdini erschloss und den entsprechenden Projektdurchführungsplan entwickelte, bevor sie von Shandong Gold für eine Kaufsumme von mehr als 500 Millionen USD übernommen wurde. Im Rahmen seiner früheren Tätigkeiten war Herr Anthony auch 10 Jahre lang bei Barrick in Afrika beschäftigt, wo er zum COO von African Barrick Gold aufstieg.

Douglas MacQuarrie gründete das Unternehmen im Jahr 2011 und zeichnete seit dieser Zeit als President und CEO verantwortlich. Herr MacQuarrie hatte die Vision, in Ghana einen Vorzeige-Goldbergbaubetrieb zu errichten, und jetzt, wo unsere Mine Bibiani demnächst mit der Produktion beginnen wird, ist diese Vision Wirklichkeit geworden. Das Board of Directors gratuliert Herrn MacQuarrie zu seinen bisherigen Errungenschaften und dankt ihm für sein Engagement und seinen Einsatz im Sinne der Aktionäre von Asante.

Das Unternehmen gibt des Weiteren bekannt, dass bestimmten Beratern und Mitarbeitern im Einklang mit dem aktienbasierten Incentive-Plan des Unternehmens insgesamt 500.000 Incentive-Optionen zum Preis von 1,75 Dollar pro Aktie gewährt wurden, die jeweils fünf Jahre lang Gültigkeit haben.

"Dave Anthony"

President und CEO

Über Asante Gold Corporation

Asante ist ein reines Goldexplorations- und Erschließungsunternehmen mit einem hochwertigen Projektportfolio in Ghana, dem größten Goldproduzenten Afrikas. Asante ist auf die Erschließung von Goldprojekten mit hohen Margen, unter anderem die Golderschließungsprojekte Bibiani und Kubi, die sich in den ergiebigen Goldgürteln Bibiani und Ashanti befinden, konzentriert. Asante verfügt über ein erfahrenes und kompetentes Team von Minensuchern, -errichtern und -betreibern. Asante ist an der Canadian Securities Exchange und an der Börse Frankfurt notiert und gab vor kurzem Pläne bekannt, seine Aktien zusätzlich auch in Ghana zu notieren. Asante ist außerdem in seinen Projekten Keyhole, Fahiakoba und Betenase um Neuentdeckungen bemüht; sämtliche dieser Projekte befinden sich angrenzend an wichtige Goldminen in der Nähe des Zentrums des Goldenen Dreiecks von Ghana oder in deren Streichrichtung. Weitere Informationen sind über unsere Website abrufbar unter: www.asantegold.com.

Über die Goldmine Bibiani

Bibiani ist eine historisch bedeutsame ghanaische Goldmine, die sich in der westlichen Region des Landes befindet. Bibiani hat eine frühere Goldproduktion von fast 5 Mio. Unzen, ist vollständig genehmigt und besitzt eine verfügbare Bergbau- und Aufbereitungsinfrastruktur vor Ort, die eine Mühle und Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von drei Mio. Tonnen pro Jahr sowie eine bestehende Tage- und Untertagebauinfrastruktur umfasst. Die Sanierung der Mühlenanlage begann im September 2021 und wird voraussichtlich für den geplanten ersten Goldguss im dritten Quartal 2022 fertiggestellt werden.

Die aktuelle Mineralressourcenschätzung für Bibiani, die am 7. November 2021 gemeldet und bei SEDAR eingereicht wurde, beläuft sich auf 20,1 Millionen Tonnen mit 2,71 Gramm Gold pro Tonne (1,81 Unzen Gold) in der Kategorie nachgewiesen und angedeutet sowie 8,41 Millionen Tonnen mit 2,78 Gramm Gold pro Tonne (0,75 Unzen Gold) in der Kategorie vermutet. Die Mineralressource wurde oberhalb eines Cut-off-Gehalts von 0,65 g/t Gold gemeldet und wurde sowohl im historischen Tagebau als auch in der Untertageerschließung zum 31. August 2017 leergefördert. Die Mineralressource Bibiani Main Pit wurde von kompetenten Personen (Optiro, 2017) unter Anwendung anerkannter Branchenpraktiken erstellt und in Übereinstimmung mit dem JORC-Code (JORC, 2012) klassifiziert und gemeldet. Es gibt keine wesentlichen Unterschiede zwischen den Definitionen von gemessenen, angezeigten und abgeleiteten Mineralressourcen gemäß den CIM-Definitionsstandards und den entsprechenden Definitionen im JORC-Code. Bei der Grubenressource Satellite handelt es sich um eine Aktualisierung, die 2018 von Resolute Mining Limited abgeschlossen wurde. Die Grubenressource Satellite wird ebenfalls oberhalb eines Cutoff-Gehalts von 0,65 g/t Gold innerhalb einer Grubenhülle gemeldet, die bei einem Goldpreis von 1.950 US$ definiert wurde. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

David Anthony, President & CEO - +1 647-382-4215 oder david@asantegold.com

Malik Easah, Executive Director - malik@asantegold.com

Alec Rowlands, Capital Markets Consultant - alec@asantegold.com

Valentina Gvozdeva, Manager IR - valentina@asantegold.com

Kirsti Mattson, Media Relations - kirsti.mattson@gmail.com

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich Aussagen zu den Ressourcen, Reserven, Explorationsarbeiten und dem Erschließungsprogramm bei Bibiani, einschließlich des Zeitplans für die künftige Minenerschließung und den Beginn der Produktion.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem Schwankungen in Bezug auf die Art, Qualität und Quantität von Mineralvorkommen, die möglicherweise gefunden werden, die Unfähigkeit des Unternehmens, die für seine geplanten Aktivitäten erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen oder Zulassungen zu erhalten, sowie die Unfähigkeit des Unternehmens, das erforderliche Kapital aufzubringen oder seine Geschäftsstrategien vollständig umsetzen zu können. Der Leser wird auf die öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens verwiesen, die auf SEDAR (www.sedar.com) verfügbar sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht auf diese Aussagen verlassen, da sie nur zum Datum dieser Pressemitteilung gelten und keine Garantie dafür gegeben werden kann, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gemäß den Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der Canadian Securities Exchange erforderlich.

LEI-Nummer: 529900F9PV1G9S5YD446

Weder IIROC noch eine Börse oder andere Wertpapierregulierungsbehörde übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64606Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64606&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA04341X1078Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA04341X1078