NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Inditex von 37,50 auf 29 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der Schließung aller Läden in der Ukraine und Russland strich Analyst Richard Edwards die entsprechenden Beiträge aus seinen Prognosen für den Textilhändler, wie er in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb. Angesichts des gesunkenen Verbrauchervertrauens dürfte das Wachstum auch in den kommenden beiden Jahren schwächer ausfallen als zunächst von ihm gedacht./tav/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2022 / 20:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0148396007

INDITEX-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de