London - Nach den USA plant laut Medienberichten auch Großbritannien einen Stopp der Öl-Importe aus Russland. Eine entsprechende offizielle Ankündigung werde für den Nachmittag erwartet, schreibt das Magazin "Politico" am Dienstag auf seiner Internetseite.



Es werde allerdings eine "monatelange Vorlaufzeit" für den Importstopp geben, heißt es in dem Bericht weiter. Damit solle dem Markt Zeit gegeben werden, sich auf die Situation einzustellen, außerdem sollten Panikkäufe an den Tankstellen vermieden werden. Ein Importstopp für russisches Gas plant die britische Regierung laut des Politico-Berichts hingegen nicht.

