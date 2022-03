Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc (14/22)

As from March 08, 2022, the following warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short ISIN TURBO L OLJA AVA 478 GB00BL04YV75 MINI L OLJA AVA 341 GB00BL00JH68 MINI L EURUSD AVA 25 GB00BL07W905 BEAR OLJA X10 AVA 24 GB00BNTV7W50 BEAR PALLA X8 AVA 11 GB00BNTV5C15 BEAR WTI X10 AVA 19 GB00BNTTZP86 BEAR WTI X8 AVA 12 GB00BNTSLN51 MINI L ATVI AVA 43 GB00BNTS8M32 BEAR BENSI X8 AVA 10 GB00BNTRG711 BEAR WTI X8 AVA 11 GB00BNTQGG75 BEAR BENSIN X8 AVA 9 GB00BL06R691 BULL WTI X5 AVA 5 GB00BL05PN91 BEAR OLJA X6 AVA 3 GB00BL05DQ84 BEAR PAYPAL X5 AVA 4 GB00BL051194 BULL DAX X18 AVA 10 GB00BL037D73 BULL WTI X8 AVA 6 GB00BL02QQ09 BEAR PLATIN X8 AVA 4 GB00BL02C395 BEAR GULD X10 AVA 4 GB00BG648P88 BEAR PALLAD X4 AVA 2 GB00BG63Q397 BEAR SILVER X5 AVA 2 GB00BG60CZ42 BEAR LUNDB X2 AVA 2 GB00BG5ZSP25 The last day of trading will be March 08, 2022. For further information concerning this exchange notice please contact Issuer Surveillance Stockholm on telephone +46 8 405 72 80, or iss@nasdaq.com.