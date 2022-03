Berlin (ots) -Dirk Wannmacher ist Personal Trainer und Dozent. Mit seinem Wissen unterstützt er Trainer in den Bereichen Marketing, Sales und Business-Aufbau. Er selbst ist den beschwerlichen Weg des Aufbaus eines eigenen Personal Trainer Business direkt dreimal gegangen, als er in andere Städte umzog - und jedes Mal mit großem Erfolg. Aus eigener Anschauung kennt er alle Hürden, die sich beim Aufbau eines Business in den Weg stellen können. Basierend auf diesen Erfahrungen hat er für Trainer eine Schritt-für-Schritt-Anleitung erstellt, die ihnen schnell zu zahlungskräftigen Kunden verhilft.Ein eigenes Business zu gründen oder ein bereits bestehendes Personal Training Studio erfolgreicher werden zu lassen, erfordert nicht nur ausgefeilte Strategien, sondern auch die richtigen Glaubenssätze. Nicht selten haben Trainer ein fast schon schlechtes Gewissen, für ihre Dienstleistungen Geld einzufordern. Dirk Wannmacher ist aufgrund seiner eigenen Erfahrungen mit allen geeigneten Strategien zum Aufbau eines erfolgreichen Business langjährig vertraut.Der Personal Trainer und Dozent kennt so gut wie jede Situation, in die man als Personal Trainer kommen kann. Gleich, ob seine Kunden am Anfang ihrer Selbstständigkeit stehen oder bereits seit vielen Jahren aktiv am Markt sind und ein eigenes Studio mit Angestellten betreiben, mit seinem Erfahrungsschatz ist er ihnen dabei behilflich, ihr Business auf das nächst höhere Level zu bringen.Mit dem Coaching von Dirk Wannmacher finanziell unabhängig werdenSeit 16 Jahren ist Dirk Wannmacher Personal Trainer und seit rund acht Jahren für nationale und internationale Fitnessunternehmen tätig. Sein Wissen und seine Erfahrungen hat er bereits an Hunderte junge Trainer weitergegeben und sie alle erfolgreich ausgebildet. Dabei liegen seine Tätigkeitsschwerpunkte in den Bereichen Marketing, Sales, Coaching und Business-Aufbau. Zugleich hat er drei Lehrbriefe für Personal Trainer und Mental-Coaches verfasst. Tagtäglich unterstützt er Fitness- und Personal Trainer dabei, ihre Geschäftsprozesse zu optimieren und ihnen zu ihrem Traum-Business zu verhelfen. Dafür hat er eigens eine Schritt-für-Schritt-Anleitung erstellt, mit deren Hilfe Trainer in kürzester Zeit zahlungskräftige Kunden gewinnen können und sie sich gleichzeitig trauen, ihre Preise anzupassen und finanziell unabhängig zu werden."Durch meine Erfahrungen schaffe ich es, innerhalb weniger Wochen mit meinen Kunden festgefahrene Denk- und Geschäftsstrukturen so zu verändern, dass die Trainer mehrere Zehntausend Euro Neuumsatz schon in den ersten Wochen generieren können."Die mentale Einstellung ist ein wichtiger ErfolgsfaktorZahlreiche seiner Kunden haben ein schlechtes Gewissen für ihre Dienstleistungen, die zum körperlichen Wohlbefinden ihrer Kunden beitragen, Geld zu verlangen. "Für sie stehen gehobene Preise und der Dienst am Menschen im Widerspruch", was für Dirk Wannmacher ein völlig falscher Denkansatz ist. Dieses Problem sieht er in der mentalen Einstellung vieler Trainer begründet. Auch spiegelt sich die Wertschätzung ihrer täglichen Arbeit nicht zwangsläufig auf ihren Konten wider. Viele Trainer starten ihre Selbstständigkeit als Nebenbusiness und schaffen dann häufig nicht den Sprung, daraus letztlich ihr Hauptbusiness aufzubauen. Auch wenn deutlich mehr drin wäre, geben sich Trainer nicht selten mit einem monatlichen Verdienst von beispielsweise 5.000 bis 6.000 Euro zufrieden und gehen davon aus, dass ihr Geschäft richtig gut läuft. Dabei lassen sie jedoch meist die Altersvorsorge sowie eine allgemeine finanzielle Absicherung außer Acht.Auf die häufig gestellte Frage, ob sie beispielsweise 1.000 oder 2.000 Euro zur Rente ihrer Eltern beisteuern könnten, sind die meisten nicht vorbereitet. In der Branche ist es üblich, sich in finanzieller Hinsicht mit anderen Trainern zu vergleichen und mit 5.000 bis 6.000 Euro zählt man bereits zu den Gutverdienern. Jedoch sind mit der richtigen Strategie 10.000 Euro und mehr möglich. Mittels richtiger Glaubenssätze und gezielten Strategien hinsichtlich des Verkaufs, des Marketings und des Selbstbewusstseins lässt sich der finanzielle Aspekt also deutlich verbessern. Dirk Wannmacher sagt dazu deutlich: "Als Personal Trainer bietet man Menschen einen unglaublich großen Mehrwert - und dafür darf man auch die entsprechende Bezahlung einfordern."Dirk Wannmacher: "In der Branche muss ein Umdenken stattfinden!"Dirk Wannmacher ist der Ansicht, dass in der Branche ein Umdenken stattfinden muss und dass auch Trainer auf die Unterstützung eines Coaches zurückgreifen sollten. Nicht selten wird die Unterstützung dahingehend interpretiert, es alleine nicht zu schaffen. Immer wieder ist zu beobachten, dass Trainer skeptisch sind, wenn ihnen von einem Coach geholfen werden soll. Dabei übersehen sie jedoch, dass sie von der langjährigen Erfahrung nur profitieren können und teilweise einfach nicht über dieses Wissen verfügen. Von diesem Gedankengang sollten sich Trainer lösen, um sich durch die Erfahrung von Experten noch weiter nach vorne bringen zu lassen. "Sieht man sich bekannte Sportler an, so wird man feststellen, dass sie trotz oder besser gesagt wegen ihres Erfolgs einen Coach an ihrer Seite haben", so der Experte. Mit seinem Coaching-Programm bietet er seinen Kunden die Möglichkeit, ihr Business bestmöglich nach vorne zu bringen.Der Ablauf des Coaching-ProgrammsZu Beginn eines jeden Coachings wird untersucht, wie ein Trainer in der Vergangenheit gearbeitet hat und auf welche Strukturen sein Business aufgebaut wurde. Zudem schaut Dirk Wannmacher, welche Dienstleistungen und Produkte zu welchen Preisen angeboten werden. Im Anschluss wird an den jeweiligen Glaubenssätzen und dem Selbstwert gearbeitet. Ebenfalls wird analysiert, wie ein Trainer über die Bereiche Verkauf, Marketing sowie über seine Kunden denkt. Häufig entscheiden sie im Stillen über die Köpfe ihrer Kunden hinweg, was für sie zu teuer ist und was nicht. Abschließend werden alle Abläufe nochmals optimiert und ein Weg eingeschlagen, dass ein Trainer auch wirklich die richtigen Kunden für sich gewinnen kann. Darüber hinaus werden Verkaufsprozesse trainiert, vom Erstgespräch bis zum erfolgreichen Abschluss. Sein Ziel ist es, dass seine Kunden innerhalb der ersten vier Wochen ihre ersten profitablen Abschlüsse machen. "Wer mit uns arbeitet, lernt endlich, als Unternehmer zu denken und zu handeln. Am Ende werden daraus tolle Erfolgsgeschichten!"Sie wollen auch als Fitness Trainer in der Branche durchstarten und neue Kunden gewinnen? 