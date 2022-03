Harvest Trading Cap startet in El Salvador sein erstes Projekt für sozialen Wohnungsbau mit NFT

MIAMI, March 08, 2022, CEO von Harvest Trading Cap, und seine Begleitung besuchten am 2. März 2022 die Gemeinde Santa Ana. Sie wurden von Victor Guirola, Abgeordneter für Santa Ana, José Safie, stellvertretender Abgeordneter des Bezirks Santa Ana, und Dr. Roberto Torres, Rektor der Andragogy Autonomous University, offiziell empfangen.



Harvest Trading Capbrachte zusammen mit der Jerusalem Foundation und führenden Politikern das erste Crowdfunding-Projekt unter Verwendung von NFT-Technologie auf den Weg.

Marta Lima Ortiz, eine liebenswürdige 83 Jahre alte Dame, ist aufgrund ihres geringen Einkommens und ihrer Lebensweise die erste Nutznießerin dieses Projekts. Der Ausschuss entschied, dass sie das wunderbare Haus bekommen soll, in dem sie ein angenehmes Leben führen kann und alles haben wird, was sie braucht. Dies entspricht dem Prozentsatz der Menschen, die in El Salvador unter der Wohnungsnot leiden.

Marta Lima gehört zu der großen Anzahl von Menschen, die in El Salvador von Wohnungsnot betroffen sind. Sie zeigte sich äußerst dankbar dafür, was man für sie plant, und für die Unterstützung, die sie erhält. Mit Tränen in den Augen sagte sie, sie könne nicht wiedergutmachen, was man für sie tue.

Jairo Gonzálezergänzte: "Wir können Ihnen versichern, dass Sie bald in Ihr Haus einziehen können. Sie sind nun zur Mutter all derjenigen geworden, die an diesem Projekt mitgearbeitet haben."

Der Abgeordnete Guirola erklärte, man werde sie mit Lebensmitteln und Möbeln für ihr künftiges Zuhause ausstatten. Ebenso wies der stellvertretende Abgeordnete des Bezirks Santa Ana, José Safie, darauf hin, dass die Unterstützung für den Einsatz neuer Technologien und der Projekte zur Zulassung der Bitcoin-Gesetze, die vom Präsidenten Nayib Bukele ausgearbeitet wurden, dieses erste NFT-Projekt zur Mittelbeschaffung weltweit vorangebracht hat.

