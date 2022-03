Original-Research: Uzin Utz AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Uzin Utz AG



Unternehmen: Uzin Utz AG

ISIN: DE0007551509



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 08.03.2022

Kursziel: 100,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck



Ausgezeichnete Profitabilität dürfte kurzfristig Gegenwind erfahren, aber nachhaltig auf hohem Niveau bleiben



Uzin Utz hat gestern vorläufige Zahlen für 2021 vorgelegt, die sowohl im Umsatz als auch im Ergebnis leicht über unseren Prognosen lagen. Wenngleich wir im laufenden Jahr von einem Profitabilitätsrückgang ausgehen, halten wir das margenseitig konservative Mittelfristziel trotz der aktuellen Verwerfungen auf der Beschaffungsseite für nicht substanziell gefährdet.

Wachstum ebenso wie Marge zweistellig: Der Konzernumsatz erreichte mit einem Plus von 14,7% yoy auf 440,1 Mio. Euro (Vj.: 383,6 Mio. Euro) einen neuen Rekordwert und übertraf unsere Erwartung leicht (MONe: 438,5 Mio. Euro). Hervorzuheben ist, dass die hohe Dynamik angesichts der bereits im ersten Corona-Jahr 2020 noch soliden Erlösentwicklung (+3,0% yoy) nicht auf Basiseffekte zurückzuführen ist, sondern u.E. die erfolgreiche Durchsetzung von Preissteigerungen sowie insbesondere die starke Nachfrage aus der europäischen Bauwirtschaft und der Wachstumsregion Nordamerika unterstreicht. Auch in Q4 blieb das Wachstumstempo mit +13,6% yoy entsprechend hoch. Beim operativen Ergebnis erreichte Uzin Utz mit einem EBIT von 47,5 Mio. Euro bzw. einer Marge von 10,8% (+30 BP yoy) ebenfalls unternehmenseigene Höchstwerte und konnte unsere Prognose schlagen (MONe: 46,5 Mio. Euro bzw. 10,6%). Die zum Teil erheblich gestiegenen Transport-, Energie- und Rohstoffpreise sowie Lieferengpässe konnten demnach durch Prozessoptimierungen und eine hohe Kostendisziplin abgefedert werden.

Margenniveau dürfte nicht nachhaltig sein: Aufgrund der aktuell weiter steigenden Kostenfaktoren für das laufende Geschäft sowie der zu erwartenden Vorlaufkosten für die neue Produktionsstätte für Trockenmörtel in Waco im US-Bundesstaat Texas dürfte Uzin Utz das erreichte Margenniveau zunächst nicht aufrechterhalten können. Vielmehr haben wir unsere kurzfristigen Ergebnisprognosen im Rahmen eines Analystenwechsels reduziert, lassen unsere Umsatzprognosen aber unverändert. So ist Uzin Utz mit den Märkten Deutschland, Niederlande und Schweiz sowie Frankreich und Großbritannien u.E. auf baukonjunkturell sehr stabile Regionen fokussiert (Umsatzanteil 2020: ca. 72%). Für die USA zeichnet sich darüber hinaus sogar eine ausgesprochen hohe Wachstumsdynamik ab, während das Osteuropa-Geschäft lediglich im niedrigen einstelligen Prozentbereich rangiert (Umsatzanteil: < 4%). Demnach sollten die unmittelbaren Folgen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine für Uzin Utz nicht gravierend ausfallen. Somit sehen wir auch das im Rahmen der 'PASSION'-Strategie für 2025 ausgegebene Mittelfristziel eines Umsatzes von mindestens 550 Mio. Euro sowie einer EBIT-Marge von > 8% derzeit als ungefährdet an.

Fazit: Uzin Utz hat das abgelaufene Geschäftsjahr sehr erfolgreich abgeschlossen. Die mit dem Geschäftsbericht Ende April anstehende neue Guidance wird u.E. für 2022 auf ein solides Wachstum bei gleichzeitig rückläufigem Ergebnis hindeuten. Dies ist aber vor allem der exzellenten Basis geschuldet und wurde von uns in der Tendenz auch zuvor bereits erwartet. Der Wachstums-Case ist u.E. damit intakt und die Unternehmensqualität hinlänglich bewiesen. Nach Anpassung der Prognosen und Fortschreibung des DCF-Modells bestätigen wir das Kursziel und erachten den jüngsten Kursrücksetzer als Kaufgelegenheit.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/23559.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°