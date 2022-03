Am Dienstag hat es größere Schwankungen am Rohstoffmarkt gegeben. So gleicht auch die Preisentwicklung von Palladium einer Achterbahnfahrt. Am Montag hatten verschiedene Metallpreise Rekordhochs erreicht. Darauf folgten am Dienstag größere Schwankungen. So legte der Preis für Palladium nach kurzzeitigem Minus um zwei Prozent auf 3060 Dollar je Feinunze zu. Im Laufe des Tages gab das Metall die Gewinne wieder ab. Aktuell notiert der Preis rund 0,6 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...