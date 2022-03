Luzern / Ebikon (ots) -Die gemeinnützige Organisation "Stiftung Feriengestaltung für Kinder Schweiz" mit Sitz in Ebikon im Kanton Luzern freut sich, die Ernennung von Rolf Bründler zum neuen Präsidenten bekannt geben zu können. Rolf Bründler wurde an der Stiftungsratssitzung im Februar einstimmig als Nachfolger von Daniel Scherz gewählt.Das Kinderhilfswerk "Stiftung Feriengestaltung für Kinder Schweiz" hat es sich seit 1990 zur Aufgabe gemacht, erschwingliche Ferien für Kinder aus Familien mit knappem Budget, aus Einelternfamilien, aus Kinderheimen, Pflegefamilien sowie für Kinder mit AD(H)S (Aufmerksamkeits-Defizit Syndrom) zu ermöglichen. Solche Kinderferienlager entsprechen auch heute noch einem grossen Bedürfnis. Teilnahmeberechtigt sind Kinder und Jugendliche aus allen Kantonen sowie aus dem Fürstentum Liechtenstein. Viele der Schützlinge müssten ohne die Stiftung ganz auf Ferien verzichten. Das Kinderhilfswerk ist konfessionell und politisch neutral.Der Stiftungsrat ist überzeugt, mit der Wahl von Dr. Rolf Bründler die Kontinuität und den erfolgreichen Weiterbestand der Stiftung auch in Zukunft gewährleisten zu können. Der neue Präsident Dr. Rolf Bründler ist von Beruf Rechtsanwalt in Luzern und seit acht Jahren Mitglied des Stiftungsrates.Pressekontakt:Dr. Rolf Bründler, Telefon 041 340'60'06 oder E-Mail info@feriengestaltung.chStiftung Feriengestaltung für Kinder Schweiz, Ronstrasse 1, 6030 Ebikonwww.feriengestaltung.chOriginal-Content von: Stiftung Feriengestaltung für Kinder Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100089573/100886134