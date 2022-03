Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, wir kommen in diesen Tagen (als Anleger) nur schwer um das Thema Ukraine herum. Die Unsicherheit an den weltweiten Börsen ist das eine, die Bilder von flüchtenden ukrainischen Frauen und Kindern sind aber das andere. Das lässt wohl keinen kalt. Verständlich, denn wohl kaum einer konnte sich vorstellen, dass wir im 21. Jahrhundert (in...

Den vollständigen Artikel lesen ...