Die Lösung schließt 89 der Wissenslücken und steigert die Lerneffektivität um mehr als 300

Training für Produkt- und Servicekonsistenz, da foodpanda jedes Jahr Tausende neuer Restaurantpartner an Bord nimmt

Immersives, interaktives Schulungsprogramm, das in sieben Ländern und in mehreren Sprachen eingesetzt wird

Das Training führt zu einer verbesserten Konsistenz in Küchenprotokollen und Kundenkontaktfähigkeiten

Als starkes Zeichen dafür, wie fortschrittliche Schulungslösungen die E-Commerce-Branche unterstützen können, hat Attensi erfolgreich eine hochmoderne, gamifizierte Simulationstrainingslösung für foodpanda international eingesetzt, um tieferes Wissen zu vermitteln, die Zeit bis zur Kompetenz zu verkürzen und Konsistenz zu fördern.

In sieben Ländern und in mehreren Sprachen nutzt foodpanda die Attensi-Lösung, um seine Restaurantpartner in Best Practices bei der Zubereitung von Gerichten und Betriebsprotokollen zu schulen. Darüber hinaus hat foodpanda die Lösungen von Attensi eingesetzt, um seine Contact Center-Mitarbeiter zu schulen, um die Systemakzeptanz und Best Practices im Kundenservice sicherzustellen.

"Die Servicequalität hat für unser Team Priorität, da sich die Kunden an foodpanda wenden, um unkomplizierte Lieferungen zu erhalten, wo immer sie sind. Unsere Aufgabe ist es, Millionen von Benutzern in der gesamten Region jeden Tag ein durchweg positives Erlebnis zu bieten, unabhängig davon, in welchem Land oder in welcher Stadt sie sich befinden", sagte Rohit Appadurai, Head of Quality Assurance, Training Knowledge bei foodpanda. "Die Schulungen von Attensi haben sich als entscheidend erwiesen, um eine gleichbleibende Servicequalität zu gewährleisten, sodass wir in unseren Servicezentren in ganz Asien qualitativ hochwertige Kundeninteraktionen anbieten können."

Nur wenige Monate nach der Zusammenarbeit von Attensi mit foodpanda hat die Initiative bereits beeindruckende Ergebnisse erzielt: Die Attensi-Lösung schließt 89 der identifizierten Wissenslücken, wobei 93 der Auszubildenden nach Abschluss des Lehrplans von ihrem Wissen überzeugt sind. Nur ein Beispiel für Lerneffektivität: Ein Modul, in dem Mitarbeiter von foodpanda in einem wichtigen Softwareprogramm geschult wurden, das für die Bearbeitung von Bestellungen erforderlich ist, erhöhte ihre Punktzahl von 23 beim ersten Versuch auf 95 beim besten Versuch eine Steigerung von 313 %. Insgesamt hat das Programm zu höheren Werten bei wichtigen KPIs geführt, die das Kundenerlebnis, die geschäftliche Genauigkeit und die Compliance bewerten wobei einige Gebiete eine 10-prozentige Zunahme der "Perfekte Interaktion"-Fälle aufweisen (wobei die kombinierten KPI-Werte 100 betragen).

Training unterstützt Initiativen zur Skalierung der Produktqualität und Mitarbeitereingliederung

Für seine Zusammenarbeit mit Attensi wählte foodpanda eine Untergruppe von sieben Ländern aus, um eine Schulungslösung bereitzustellen, die sich auf die Bereitstellung zuverlässiger, qualitativ hochwertiger Produkte und Kundenerlebnisse konzentriert. Da die Produktqualität unabhängig von der Herkunft konstant sein sollte, muss das Küchenpersonal im gesamten Partnernetzwerk standardisiert geschult werden, um sicherzustellen, dass die Lebensmittel auf die gleiche Weise zubereitet werden. Attensi hat diesen zahlreichen Küchen ein ansprechendes, konsistentes und skalierbares Training in mehreren Sprachen angeboten. Darüber hinaus unterstützt Attensi foodpanda bei der Eingliederung neuer Mitarbeiter in seine Kontaktzentren, indem es die Kompetenz und Fähigkeiten verbessert, um einen hervorragenden Kundenservice zu bieten.

Sowohl für die Küchen- als auch für die Kundenkontakt-Technologieschulungen kombiniert die Attensi-Plattform Konzepte des interaktiven Spielens, des szenariobasierten Lernens und der Verhaltenspsychologie zu einem überzeugenden und effektiven Schulungserlebnis. Ein Erlebnis, die dazu beigetragen hat, dass foodpanda zum größten Essenslieferdienst in Asien herangewachsen ist, einschließlich der Aufnahme von 30.000 Restaurants und Lieferanten im letzten Jahr. Partnerrestaurants profitieren von der Fähigkeit von foodpanda, ein reibungsloses, technologiegestütztes und vernetztes Kundenerlebnis zu schaffen, ohne den Aufwand und die hohen Kosten für den Aufbau und Betrieb einer eigenen Lieferplattform.

Die ansprechende, digitale Lernumgebung ermöglicht es, Fehler oder Lernkurven sicher abseits von kundenorientierten Umgebungen zu passieren. Das Attensi-Trainingscurriculum für das Kundenkontaktsystem schließt derweil bereits Wissenslücken. Die Auszubildenden geben auch positives Feedback zu den Attensi-Schnittstellen; Sie genießen besonders die Gamification-Elemente, die die Lernerfahrung selbst ansprechender und unterhaltsamer machen und den Wunsch nachTraining wecken.

"foodpanda spielt eine entscheidende Rolle bei der Lieferung von Lebensmitteln nach Hause", sagte Greg Hull, Global Head of Hospitality and Leisure bei Attensi. "Die Frage war immer ‚wie löst foodpanda die logistische Hürde, Mitarbeiter auszubilden, die nicht direkt bei ihnen angestellt sind und eine eigene Küche betreiben?' Durch den Einsatz unseres digitalen spielbasierten Trainings beginnen wir, dieses Problem zu lösen. Attensi ist stolz darauf, das schnelle Wachstum von foodpanda zu unterstützen."

Als Zeichen der Vorteile, die Attensi-Schulungen für die breitere E-Commerce-Branche bringen können, hat DX Ventures der Venture-Arm des Foodpanda-Eigentümers DeliveryHero im Rahmen einer Gesamtstrategie auch direkt in Attensi investiert, um gründergeführte Unternehmen zu unterstützen, die weltweit Innovationen im Lebensmittel- und Lebensmittel-Ökosystem entwickeln.

"Wir sind stolz darauf, Attensi im Rahmen unserer Mission zu unterstützen, das Wachstum von Unternehmen zu fördern, die Innovationen in der Lebensmittel- und Lebensmittelindustrie vorantreiben können", sagte Miguel Suarez Gallo, Principal bei DX Ventures. "Training ist eine Schlüsselkomponente bei der Skalierung der Geschäftstätigkeit eines jeden Unternehmens, und Attensi hat sich als weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Schulungslösungen erwiesen, die es schnell wachsenden Unternehmen ermöglichen, ihre Mitarbeiter an der Front effektiv zu qualifizieren. Wir freuen uns, dass wir einen kleinen Teil dazu beigetragen haben, foodpanda mit den hochmodernen Lösungen von Attensi zu versorgen."

Über Attensi

Attensi ist der weltweit führende Anbieter von wirkungsvollem gamifiziertem Training der effektivste Weg, um Ihre Mitarbeiter durch signifikante Verbesserungen Ihrer KPIs zu qualifizieren. Binden Sie Ihre Mitarbeiter mit immersiven 3D-Schulungen ein, die auf den besten Erkenntnissen aus menschlicher Psychologie, Lernen und Spielen basieren.

Ob auf Mobilgeräten, Desktops oder in der VR befähigen Sie Ihre Mitarbeiter, neue Fähigkeiten zu erlernen, indem sie Schulungen absolvieren und wiederholen möchten. Erstellen Sie ihre Arbeitsumgebungen mit immersiven 3D-Grafiken, realistischen Szenarien und interaktiven Dialogen mit sprachgesteuerten Avataren nach, um ihr Wissen zu testen. Alles in einer sicheren Learning-by-Doing-Umgebung.

Attensi hat in über 140 Ländern in mehr als 30 Sprachen gamifizierte Simulationsschulungen durchgeführt. Zu unseren Kunden gehören Circle K, Bosch Siemens Home Appliances, Accenture, Hiscox, Scatec Solar und viele mehr. Attensi hat seinen Hauptsitz in Oslo, Norwegen, und unterhält Niederlassungen in London, Köln, Boston und Palo Alto.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220307006029/de/

Contacts:

Allison Knight

Attensi@10fold.com

806-570-9819