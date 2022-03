Der Ölkonzern Shell hat wegen der angespannten Marktlage den Verkauf von Heizöl, Diesel und anderen Produkten an einige Großkunden in Deutschland vorerst eingeschränkt. Hintergrund ist offenbar, dass künftig kein Erdöl und Gas mehr aus Russland bezogen wird. Bestehende Verträge werden nicht erneuert, teilte der Konzern mit Sitz in London mit.Außerdem sollen alle Shell-Tankstellen in Russland geschlossen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...