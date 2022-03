Lernen Sie NTR1-Meta kennen die exklusiven, handgefertigten italienischen Schuhe, die in der realen Welt sowie im Metaverse getragen und als NFTs gehandelt werden können.

Swappable geht eine Partnerschaft mit der digitalen Modemarke Another-1 (AN1) ein, um die NFT-Sneaker-Kollektion auf den Markt zu bringen: "NTR1-Meta". Die Synergie zwischen Swappable und AN1 entstand aus einer gemeinsamen Leidenschaft für Wearables und die digitale Zukunft. Die Initiative ermöglicht es NFT-Besitzern, digitale Turnschuhe in Decentraland zu tragen, auf Swappable zu tauschen oder gegen echte physische Schuhe einzulösen.

NFTs mit praktischem Nutzen

Die öffentliche Prägung für NTR1-META Sneaker beginnt am 17. März um 13:00 UTC.

Die Kollektion, die insgesamt 5.555 Einheiten umfasst, wird als NFT-Sammelstücke auf dem Swappable-Marktplatz in der Polygon-Blockchain veröffentlicht. 5.000 Sneaker gehen am 17. März in den Verkauf; die restlichen 555 werden während der Decentraland Fashion Week, die vom 24. bis 27. März stattfindet, vorgestellt.

Swappable-Nutzer können die digitalen Wearables auf Swappable erwerben.

NTR1-META-Sneaker genauer betrachtet

Die NTR1-META-Sneaker sind inspiriert von der Magie des anpassungsfähigen Chamäleons.

"Wir sprechen hier nicht von irgendeiner Veränderung, sondern von der Evolution der höchsten Kategorien: von digitalen hin zu physischen Luxusgütern. Diese Sneaker sind für jene revolutionären Herausforderer konzipiert, die sich weiterentwickeln und auf dem Weg in unsere digitale Zukunft die Führung im Bereich der Luxusgüter erobern wollen", so Marco Staglianò, CEO von AN1.

Einführung der NTR1-Meta Sneakers am 17. März 2022

NTR1-Meta ist der weltweit erste 3-in-1 phygitale (Kombination aus "physisch" und "digital") handgefertigte, italienische Luxus-Sneaker.

Das NFT wird am 17. März auf der offiziellen NTR1-META-Website veröffentlicht. Sie können der Community auf Discord beitreten oder auf Twitter folgen, um Updates in Echtzeit zu erhalten.

Über Swappable

Swappable ist eine NFT-Plattform, die von TrustSwap entwickelt wurde, einem vielseitigen Krypto-Ökosystem, das alle Aspekte von DeFi abdeckt. TrustSwap verfügt über einen Total Value Locked (TVL) von über 4,5 Milliarden US-Dollar und über 13.000 Projekte, die seine Dienste nutzen. Im vergangenen Jahr hat Swappable Auktionen mit mehreren hochkarätigen Künstlern und Prominenten ermöglicht.

Über AN1

AN1 ist ein One-Stop-Shop für Design, Produktion, Crowdfunding und Handel mit Hype-Mode, sowohl digital als auch physisch. Die einzigartige Plattform verfügt über innovative Technologien wie das ISO-Modul (Initial Shoe Offering), das in Verbindung mit dem erstklassigen Know-how von AN1 in den Bereichen Design und Herstellung einen Marktplatz schafft, auf dem jeder seinen eigenen Sneaker anbieten, per Crowdfunding finanzieren, herstellen und vertreiben kann.

