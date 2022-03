Mainz (ots) -



Wie viel ist uns unsere Freiheit wert? Putins Krieg ist auch ein Angriff auf unsere Demokratie. In der Ukraine riskieren die Menschen derzeit ihr Leben, um für ihre Freiheit zu kämpfen. Hierzulande fühlen sich viele hilflos, fragen sich: Wie kann ich helfen? Die Spendenbereitschaft ist enorm, doch dies allein wird nicht reichen. Die Rufe nach einem Gas-Embargo werden immer lauter. Die EU ergreift erste Maßnahmen, will russische Gasimporte bis Ende 2022 um zwei Drittel reduzieren. Doch genügt das? Können wir es moralisch vertreten, dass weiterhin Hunderte Millionen Euro in Putins Kriegskasse fließen? Die Fehler früherer Regierungen holen uns nun ein, die Abhängigkeit von Russland ist groß. Zu groß. Eine Schocktherapie würde uns in diesem Winter noch nicht schmerzen, im kommenden aber könnten Engpässe drohen. Um einen Komplettausstieg zu kompensieren, müssten zum Beispiel die Gasspeicher unterjährig gefüllt werden und mehr Flüssiggas importiert werden - durchaus machbar, aber all das hat seinen Preis. Denn das sollte uns klar sein: Unser Alltag wird teurer, teils deutlich. Die Stromrechnung wird steigen, das wird Geringverdiener empfindlich treffen. Das gilt natürlich auch für ein mögliches Öl-Embargo, der Spritpreis könnte schnell die Drei-Euro-Marke knacken. Die Ampel-Koalition ist gefordert, ein höherer Heizkostenzuschuss und Steuersenkungen beim Kraftstoff sind unumgänglich, um den sozialen Frieden zu wahren. Und auch wenn es noch fern scheint, ferner denn je: Die Unabhängigkeit vom russischen Gas wird auch den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben. Denn auch darauf wird nun ein Fokus liegen müssen.



Pressekontakt:



Allgemeine Zeitung Mainz

Zentraler Newsdesk

Telefon: 06131/485946

desk-zentral@vrm.de



Original-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65597/5165794

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de