Die durch den Ukraine-Konflikt ausgelösten Turbulenzen an den Weltbörsen nehmen Ausmaße an, die viele so vorher wohl nicht für möglich gehalten haben. Dabei geht es weniger um die Aktienmärkte als vielmehr um den Rohstoff-Sektor. Dass Öl immer teurer wird, merken aktuell vor allem die Autofahrer. Bei den Agrarrohstoffen ist der Preis für Weizen zuletzt nahezu explodiert. In dieser Woche kam es nun auch bei den Metallen zu heftigen Verwerfungen. Der Nickelpreis stieg heute Morgen um über 50 Prozent, wodurch eine Tonne zum ersten Mal überhaupt mehr als 100.000 US-Dollar kostete. Dabei gab es schon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...