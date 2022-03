Bei Standard Lithium-Aktionären herrscht heute Hochstimmung. So katapultiert sich der Wert derzeit rund sieben Prozent nach vorne. Mit diesem Kursanstieg notiert das Papier bei 5,31 USD. Doch bleiben die Bullen auch in den kommenden Tagen am Ruder?

Anmerkung der Redaktion: Startet Standard Lithium jetzt richtig durch? Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Standard Lithium der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Standard Lithium-Analyse einfach hier klicken.

Trotz dieser Zwischenrallye bleibt die Ausgangslage kritisch. Da die Aktie nun mit dem Rutsch unter die nächste Haltezone aus dem Stand neue Verkaufssignale generieren kann. Bisher lag dieses Low bei 4,96 USD. Bei Standard Lithium ist also Endspiel-Atmosphäre angesagt.

Skeptiker könnten den Anstieg zum Leerverkauf nutzen und so auf fallende Kurse spekulieren. Die höheren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...