Bei GameStop geben heute eindeutig die Bullen den Ton an. Schließlich wird die Aktie rund fünf Prozent nach vorne katapultiert. Die Preise verteuern sich durch diesen Rücksetzer auf 104,45 USD. Schalten die Bullen dadurch in den Angriffsmodus?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur GameStop-Aktie.

Kursverlauf von GameStop der letzten drei Monate.

Trotz dieser Zwischenrallye bleibt die Ausgangslage kritisch. Weil hier nun jederzeit neue technische Verkaufssignale greifbar sind. Dieser markante Punkt liegt bei 96,10 USD. Bei GameStop dürfte es also in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Bullish eingestellte Anleger können dem Ausbruch vorgreifen, um die Gewinnmarge zu erhöhen, oder sicherheitshalber auf den endgültigen Startschuss ...

